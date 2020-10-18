Опрос послужит Владимиру Зеленскому

Опрос послужит Владимиру ЗеленскомуКак партии президента помогут вопросы о Донбассе и каннабисе
25 октября на Украине пройдет инициированный президентом страны Владимиром Зеленским опрос. Он совпадет с местными выборами, которые затронут 24 региона страны, а отвечать на придуманные президентом вопросы можно будет на избирательных участках, сообщил Зеленский в Facebook, раскрыв и содержание вопросов.
Зеленский ищет красную кнопку
Граждане могут высказаться о том, нужно ли наказывать коррупцию в особо крупных размерах пожизненным тюремным заключением; создать на Донбассе свободную экономическую зону (СЭЗ); сократить количество депутатов Верховной рады с 450 до 300 человек; легализовать каннабис в медицинских целях; нужно ли использовать положения Будапештского меморандума 1994 г. для восстановления территориальной целостности Украины. Согласно меморандуму Украина отказывалась от обладания ядерным оружием в обмен на гарантии безопасности от держав, которые таким оружием обладают, – России, Великобритании и США.
«Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территории, поднять сегодня на международном уровне вопрос: или все подписанты меморандума исполнят взятые на себя обязательства или никто?» – заявил Зеленский. На это 16 октября отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщив, что Кремль скорее готов «реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей» об урегулировании вооруженного конфликта на востоке страны, потому что это «очень нужно для украинского народа».
Вопрос о Донбассе «краеугольным камнем для мирного многовекторного плана государства» назвала пресс-служба Зеленского. В июле 2020 г. глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предлагал создать в регионе СЭЗ, он рассматривал это как один «из компромиссов для того, чтобы уравновесить ситуацию и дать возможность людям [проживающим в Донбассе] восстановить свою жизнь». При этом в пресс-службе Зеленского не забыли отметить, что «сначала все будет происходить на подконтрольной украинскому государству территории».
При этом в пресс-службе Зеленского не забыли отметить, что «сначала все будет происходить на подконтрольной украинскому государству территории».
В помощь для партии
В будущем президент Украины хотел бы проводить такие опросы регулярно, раз в неделю или месяц, говорил он.
Технология проведения опроса не раскрывается офисом президента Украины. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель не ответила «Ведомостям». Зеленский может заплатить за проведение опроса из собственного кармана, цитировало агентство УНИАН его зампреда по партии «Слуга народа» Евгению Кравчук. По ее словам, проводить опрос будут волонтеры, а для его организации нужно не много средств: лишь «напечатать пять миллионов черно-белых бюллетеней в виде формата А5», хотя всего на Украине более 29 млн избирателей.
Официальный опросник еще никто не видел, поэтому его содержание может поменяться, говорит украинский политолог Алексей Курпас. Команда Зеленского крайне удачно использует механизм проверок своих собственных инициатив, считает он. Поэтому, изучив общественное мнение по тем или иным вопросам, она может изменить опросник в последний момент, переиграв тем самым своих политических оппонентов. «Данный опрос – не что иное, как мобилизация электората Зеленского. Как показали социологические исследования, за последние полтора месяца упал рейтинг партии «Слуга народа».
Поэтому мобилизация электората необходима», – отмечает политолог. Даже в Киеве, где на президентских выборах за Зеленского проголосовало 40% избирателей и где его партия выиграла все округа на парламентских выборах, теперь голос за «Слугу народа» готовы отдать менее 10%, утверждает Курпас. На выборах в Верховную раду Украины за «Слугу народа» готовы были голосовать 13,1% избирателей, показал опрос, проведенный 13–16 сентября КМИС, на втором месте «Европейская Солидарность» экс-президента Петра Порошенко с 10,9%. Зеленский предложил подумать о создании СЭЗ в Донбассе, но это «не более чем пиар-акция», считает заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. «Делается это для того, чтобы партия Зеленского получила лучший результат».