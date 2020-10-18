Опрос послужит Владимиру Зеленскому

Поэтому мобилизация электората необходима», – отмечает политолог. Даже в Киеве, где на президентских выборах за Зеленского проголосовало 40% избирателей и где его партия выиграла все округа на парламентских выборах, теперь голос за «Слугу народа» готовы отдать менее 10%, утверждает Курпас. На выборах в Верховную раду Украины за «Слугу народа» готовы были голосовать 13,1% избирателей, показал опрос, проведенный 13–16 сентября КМИС, на втором месте «Европейская Солидарность» экс-президента Петра Порошенко с 10,9%. Зеленский предложил подумать о создании СЭЗ в Донбассе, но это «не более чем пиар-акция», считает заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. «Делается это для того, чтобы партия Зеленского получила лучший результат».