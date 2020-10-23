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Песков исключил намерение России терпеть хамство со стороны Запада

Ведомости

Российские власти не будут терпеть хамства от иностранных государств, но готовы объяснять свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Путин сегодня говорил, что нам нужно быть терпеливее, конструктивнее и последовательно объяснять нашу позицию нашим партнерам. Конечно же, хамства терпеть никто не собирается, и об этом говорил Сергей Викторович Лавров, но в тоже время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить себя», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Лавров, выступая на встрече международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может прекратить диалог с Евросоюзом, так как западные политики «не видят необходимости во взаимном уважении». Так глава российского МИД прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что у ЕС с нынешней российской властью не складывается геополитическое партнерство. Она объяснила это тем, что Москва якобы пытается устранять своих политических противников, в том числе Навального, а также вмешивается во внутренние дела третьих стран.

Ранее по теме: Лавров допустил прекращение диалога с ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных