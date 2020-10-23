Песков исключил намерение России терпеть хамство со стороны Запада
Российские власти не будут терпеть хамства от иностранных государств, но готовы объяснять свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
«Путин сегодня говорил, что нам нужно быть терпеливее, конструктивнее и последовательно объяснять нашу позицию нашим партнерам. Конечно же, хамства терпеть никто не собирается, и об этом говорил Сергей Викторович Лавров, но в тоже время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить себя», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Лавров, выступая на встрече международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может прекратить диалог с Евросоюзом, так как западные политики «не видят необходимости во взаимном уважении». Так глава российского МИД прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что у ЕС с нынешней российской властью не складывается геополитическое партнерство. Она объяснила это тем, что Москва якобы пытается устранять своих политических противников, в том числе Навального, а также вмешивается во внутренние дела третьих стран.