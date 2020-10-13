Лавров допустил прекращение диалога с ЕС

«У нас всегда было чувство собственного достоинства последние 20 лет, но те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — сказал Лавров.