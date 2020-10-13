Лавров допустил прекращение диалога с ЕС
Россия может прекратить диалог с Евросоюзом, так как западные политики не видят необходимости во взаимном уважении, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай».
«У нас всегда было чувство собственного достоинства последние 20 лет, но те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — сказал Лавров.
Он напомнил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с нынешней российской властью не складывается геополитическое партнерство. «Так тому и быть, если они этого хотят», — отметил глава российского МИД. По его словам, Россия должна перестать рассматривать западных коллег, в том числе Евросоюз, в качестве источника оценок своего поведения.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении к европейским странам, выступающим за более тесные отношения с Россией, заявила, что Москва продолжит свое «типичное» поведение, которое, по ее мнению, заключается в «устранении» политических конкурентов и «вмешательстве» во внутренние дела третьих стран. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что слова главы Еврокомиссии продиктованы ангажированностью и непониманием реальности.