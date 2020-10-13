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Лавров допустил прекращение диалога с ЕС

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Россия может прекратить диалог с Евросоюзом, так как западные политики не видят необходимости во взаимном уважении, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай». 

«У нас всегда было чувство собственного достоинства последние 20 лет, но те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — сказал Лавров. 

Он напомнил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с нынешней российской властью не складывается геополитическое партнерство. «Так тому и быть, если они этого хотят», — отметил глава российского МИД. По его словам, Россия должна перестать рассматривать западных коллег, в том числе Евросоюз, в качестве источника оценок своего поведения. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении к европейским странам, выступающим за более тесные отношения с Россией, заявила, что Москва продолжит свое «типичное» поведение, которое, по ее мнению, заключается в «устранении» политических конкурентов и «вмешательстве» во внутренние дела третьих стран. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что слова главы Еврокомиссии продиктованы ангажированностью и непониманием реальности.

Ранее по теме: Лавров призвал не нагнетать антироссийские настроения в Евросоюзе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных