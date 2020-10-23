Сенаторы США призвали ввести санкции против России по делу Навального
Группа сенаторов США призвали госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести против России санкции по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Такой документ опубликован на сайте сенатора Митта Ромни. Письмо подписали Ромни, республиканцы Марко Рубио и Роджер Уикер, а также демократы Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс.
По мнению сенаторов, для введения санкций можно использовать список Магницкого и Договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Сенаторы отметили, что США должны сдерживать будущие атаки России на Навального и других критиков режима на ее территории и за ее пределами. У США есть возможности ввести санкции против тех, кто мог напасть на Навального, их помощников и заказчиков нападения, говорится в документе.
В письме сенаторы назвали Навального самым известным оппонентом президента Владимира Путина и отметили, что расследования Фонда борьбы с коррупцией позволили молодым россиянам «представить себе страну, где правит верховенство закона и где у обычных граждан есть право голоса». Сенаторы перечислили другие резонансные отравления: экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, Владимира Кара-Мурзы — младшего, а также бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
5 октября ЕС ввел санкции из-за ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».
Позже ОЗХО заявила, что найденное в анализах Навального вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования. Впоследствии Москва неоднократно направляла дополнительные запросы, однако до сих пор не получила ответа.