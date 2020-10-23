Сенаторы США призвали ввести санкции против России по делу Навального

По мнению сенаторов, для введения санкций можно использовать список Магницкого и Договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Сенаторы отметили, что США должны сдерживать будущие атаки России на Навального и других критиков режима на ее территории и за ее пределами. У США есть возможности ввести санкции против тех, кто мог напасть на Навального, их помощников и заказчиков нападения, говорится в документе.