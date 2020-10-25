Алиев заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

«Да, мы готовы. Я много раз говорил об этом открыто. Мы готовы сегодня договориться о прекращении огня. Но в то же время премьер-министр Армении должен заявить, что они привержены основным принципам, разработанным США, Россией и Францией», — цитирует его агентство АЗЕРТАДЖ.