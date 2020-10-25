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Алиев заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

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Баку готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, однако Ереван должен подтвердить приверженность принципам мирного урегулирования конфликта, разработанным США, Россией и Францией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News.

«Да, мы готовы. Я много раз говорил об этом открыто. Мы готовы сегодня договориться о прекращении огня. Но в то же время премьер-министр Армении должен заявить, что они привержены основным принципам, разработанным США, Россией и Францией», — цитирует его агентство АЗЕРТАДЖ.

Алиев также обратил внимание на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невозможности мирного урегулирования карабахского конфликта. По его словам, Азербайджан хочет прекращения огня и возвращения своих земель. В срыве договоренностей о гуманитарном перемирии, которые были достигнуты 10 и 17 октября, виновата Армения, которая оба раза первой наносила удара по объектам Азербайджана вскоре после вступления режима прекращения огня в силу, добавил он.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян в разговоре с «Sputnik Армения» назвала заявление Алиева «игрой слов», отметив, что именно Азербайджан дважды нарушал гуманитарное перемирие.

21 октября Никол Пашинян заявил, что не считает возможным урегулирование карабахского конфликта дипломатическими методами. По словам премьера, Баку сейчас согласен только на капитуляцию Карабаха, что абсолютно неприемлемо для Армении.

В тот же день в ответ на заявление Пашиняна помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан «поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров» в соответствии с резолюциями ООН. Армянскую сторону Гаджиев обвинил в лицемерии и нежелании решать проблему дипломатическим путем.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных