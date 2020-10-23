Глава НКР попросил у Путина помощи в урегулировании конфликта в Карабахе
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в вопросе прекращения боевых действий между армянами и Азербайджаном, сообщает Sputnik Армения.
«Прошу вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», — приводит издание отрывок письма.
Арутюнян оценил роль Москвы в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта и заявил, что Россия «неукоснительно соблюдает положения международного права и мирного урегулирования конфликта на основе принципа неприменения силы и угрозы силы». Он добавил, что роль Москвы оказалась «решающей» в 2016 г., когда многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном на территории Карабаха в очередной раз обострился.
Россия наряду с Францией и США входит в Минскую группу ОБСЕ, которая призывает прекратить военные действия в Карабахе и решить вопрос мирным путем. 10 октября в ходе переговоров в российской столице Армения и Азербайджан согласились прекратить боевые действия, однако впоследствии нарушили договор, в чем обвинили друг друга. Второе подобное соглашение было объявлено 18 октября, однако и тогда от государств стали поступать сообщения о нарушении перемирия.
Обострение конфликта между армянами и Азербайджанам в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в возобновлении боев. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает поддержку от Еревана, однако не признан ни одним государством, в том числе и самой Арменией.