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Глава НКР попросил у Путина помощи в урегулировании конфликта в Карабахе

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в вопросе прекращения боевых действий между армянами и Азербайджаном, сообщает Sputnik Армения.

«Прошу вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», — приводит издание отрывок письма.

Арутюнян оценил роль Москвы в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта и заявил, что Россия «неукоснительно соблюдает положения международного права и мирного урегулирования конфликта на основе принципа неприменения силы и угрозы силы». Он добавил, что роль Москвы оказалась «решающей» в 2016 г., когда многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном на территории Карабаха в очередной раз обострился.

Россия наряду с Францией и США входит в Минскую группу ОБСЕ, которая призывает прекратить военные действия в Карабахе и решить вопрос мирным путем. 10 октября в ходе переговоров в российской столице Армения и Азербайджан согласились прекратить боевые действия, однако впоследствии нарушили договор, в чем обвинили друг друга. Второе подобное соглашение было объявлено 18 октября, однако и тогда от государств стали поступать сообщения о нарушении перемирия.

Обострение конфликта между армянами и Азербайджанам в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в возобновлении боев. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает поддержку от Еревана, однако не признан ни одним государством, в том числе и самой Арменией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных