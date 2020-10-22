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Путин заявил о почти 5 тыс. погибших после эскалации конфликта в Карабахе

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После эскалации армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе погибли почти 5 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай», кадры которого показал телеканал «Россия 24». 

«Много потерь с обеих сторон. По нашим данным, более 2 тыс. погибших с одной стороны и с другой. Общее количество погибших приближается к пяти тысячам», — сказал Путин. Он напомнил, что Советская Армия потеряла 13 тыс. человек за все десять лет войны в Афганистане, «а здесь, за такой короткий промежуток времени — почти пять». Масштабные боестолкновения в Карабахе продолжаются чуть меньше месяца.

Путин добавил, что в начале обострения конфликта казалось, что «мы найдем решение», но сейчас «мы имеем конфликт в самом худшем его варианте». В то же время президент России отметил, что усилия по решению карабахской проблемы предпринимаются. 

Он напомнил о приезде 20 и 21 октября глав МИД Армении и Азербайджана в Москву, где 10 октября было подписано соглашение о прекращении огня при российском посредничестве. «23-го числа они встречаются в Вашингтоне. Я очень рассчитываю, что американские наши партнеры будут действовать в унисон с нами, будут помогать урегулированию», — сказал Путин. Он добавил, что позиции России и Турции по урегулированию карабахского конфликта не совпадают.  

Россия и США вместе с Францией являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху. Турция также входит в это объединение как его член. В то время как сопредседатели Минской группы призывают к скорейшему прекращению конфликта, Анкара заявляет о поддержке действий Азербайджана, в том числе о готовности поддержать его в военном плане. 

Замороженный 26 лет назад конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны возобновили активные боевые действия с использованием всего спектра тяжелого вооружения и авиации. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Стороны сообщали о тысячах погибших у противника, однако взаимно опровергали заявления друг друга о потерях. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных