Путин заявил о почти 5 тыс. погибших после эскалации конфликта в Карабахе

«Много потерь с обеих сторон. По нашим данным, более 2 тыс. погибших с одной стороны и с другой. Общее количество погибших приближается к пяти тысячам», — сказал Путин. Он напомнил, что Советская Армия потеряла 13 тыс. человек за все десять лет войны в Афганистане, «а здесь, за такой короткий промежуток времени — почти пять». Масштабные боестолкновения в Карабахе продолжаются чуть меньше месяца.