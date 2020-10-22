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В МИД обеспокоились возможным распространением терроризма в Карабахе

Ведомости

Москва обеспокоена возможным распространением терроризма в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Военные эксперты, представители соответствующих ведомств держат этот вопрос на плотном контроле. Он нас беспокоит», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о возникновении реальной угрозы из-за переброски террористов в регион.

По ее словам, по этому вопросу ведется активная «непубличная» работа.

19 октября член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард представила в Палату представителей резолюцию об исключении Турции из НАТО, в которой указывается, что Анкара привлекает боевиков террористических организаций в конфликт в Нагорном Карабахе. 15 октября газета The Washington Post сообщила о гибели более 50 сирийских наемников в Карабахе. 6 октября глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин перечислил экстремистские группировки, боевики которых задействованы в конфликте в Нагорном Карабахе.

О наличии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе иностранных наемников и террористов также заявлял МИД России, он призвал стороны конфликта воздержаться от их использования и вывести их из региона. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября ранее рассказал, что члены джихадистских группировок перебрасываются из Сирии в Карабах через турецкий город Газиантеп.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой.

Ранее по теме: МИД РФ заявил о переброске в Нагорный Карабах иностранных наемников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных