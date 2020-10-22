В МИД обеспокоились возможным распространением терроризма в Карабахе
Москва обеспокоена возможным распространением терроризма в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Военные эксперты, представители соответствующих ведомств держат этот вопрос на плотном контроле. Он нас беспокоит», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о возникновении реальной угрозы из-за переброски террористов в регион.
По ее словам, по этому вопросу ведется активная «непубличная» работа.
19 октября член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард представила в Палату представителей резолюцию об исключении Турции из НАТО, в которой указывается, что Анкара привлекает боевиков террористических организаций в конфликт в Нагорном Карабахе. 15 октября газета The Washington Post сообщила о гибели более 50 сирийских наемников в Карабахе. 6 октября глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин перечислил экстремистские группировки, боевики которых задействованы в конфликте в Нагорном Карабахе.
О наличии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе иностранных наемников и террористов также заявлял МИД России, он призвал стороны конфликта воздержаться от их использования и вывести их из региона. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября ранее рассказал, что члены джихадистских группировок перебрасываются из Сирии в Карабах через турецкий город Газиантеп.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой.