В МИД обеспокоились возможным распространением терроризма в Карабахе

О наличии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе иностранных наемников и террористов также заявлял МИД России, он призвал стороны конфликта воздержаться от их использования и вывести их из региона. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября ранее рассказал, что члены джихадистских группировок перебрасываются из Сирии в Карабах через турецкий город Газиантеп.