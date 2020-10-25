Ереван заявил о получении доказательств участия турецких военных в конфликте в Карабахе
Армения располагает доказательствами того, что бойцы турецкого спецназа принимали непосредственное участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте генпрокуратуры республики.
«Согласно полученным фактическим данным, военнослужащие турецкого спецназа по плану принимали непосредственное участие в боевых действиях», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что данные получены в рамках предварительного следствия по делу, возбужденному по фактам «развязывания агрессивной войны против Армении и НКР». Следствие считает, что военнослужащие Турции с начала августа обучали азербайджанских военных ведению боевых действий в горных условиях.
Последние совместные учения турецкой и азербайджанской армии прошли с 29 июля по 10 августа на территории Азербайджана, в канун обострения конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. В Ереване считают, что на этих маневрах отрабатывались вопросы планирования крупномасштабного наступления на линии разграничения в зоне конфликта, которое началось 27 сентября под предлогом обстрелов с армянской стороны.
В Азербайджане наличие турецких военных и сирийских наемников отрицают, в то же время в Анкаре заявляют о готовности в любой момент поддержать Баку в военном плане.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.