Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Ереван заявил о получении доказательств участия турецких военных в конфликте в Карабахе

Ведомости

Армения располагает доказательствами того, что бойцы турецкого спецназа принимали непосредственное участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте генпрокуратуры республики.

«Согласно полученным фактическим данным, военнослужащие турецкого спецназа по плану принимали непосредственное участие в боевых действиях», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что данные получены в рамках предварительного следствия по делу, возбужденному по фактам «развязывания агрессивной войны против Армении и НКР». Следствие считает, что военнослужащие Турции с начала августа обучали азербайджанских военных ведению боевых действий в горных условиях.

Последние совместные учения турецкой и азербайджанской армии прошли с 29 июля по 10 августа на территории Азербайджана, в канун обострения конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. В Ереване считают, что на этих маневрах отрабатывались вопросы планирования крупномасштабного наступления на линии разграничения в зоне конфликта, которое началось 27 сентября под предлогом обстрелов с армянской стороны.

В Азербайджане наличие турецких военных и сирийских наемников отрицают, в то же время в Анкаре заявляют о готовности в любой момент поддержать Баку в военном плане.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.

Ранее по теме: Алиев заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных