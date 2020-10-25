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Путин назвал полезным для безопасности присутствие США в Афганистане

Ведомости

Пребывание американских войск в Афганистане способствует безопасности в регионе, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Несмотря ни на что, все-таки пребывание американцев в Афганистане способствует стабильности в стране, и их уход создает риски», — цитирует президента ТАСС.

Путин отметил, что Россия изначально поддержала американское присутствие в Афганистане, проголосовав за соответствующую резолюцию Совбеза ООН. Пребывание американских войск в регионе не противоречит международным интересам России, а работа спецслужб США воспринимается Москвой как антитеррористическая, добавил он.

Ранее Путин заявил, что США, которые ранее доминировали на международной арене, уже не могут претендовать на исключительность. По словам Путина, сейчас к статусу «супердержавы» по экономическому весу и политическому влиянию приближается Китай.

Ранее по теме: Песков назвал выборы в США соревнованием в большей нелюбви к России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных