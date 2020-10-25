Путин назвал полезным для безопасности присутствие США в Афганистане
Пребывание американских войск в Афганистане способствует безопасности в регионе, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
«Несмотря ни на что, все-таки пребывание американцев в Афганистане способствует стабильности в стране, и их уход создает риски», — цитирует президента ТАСС.
Путин отметил, что Россия изначально поддержала американское присутствие в Афганистане, проголосовав за соответствующую резолюцию Совбеза ООН. Пребывание американских войск в регионе не противоречит международным интересам России, а работа спецслужб США воспринимается Москвой как антитеррористическая, добавил он.
Ранее Путин заявил, что США, которые ранее доминировали на международной арене, уже не могут претендовать на исключительность. По словам Путина, сейчас к статусу «супердержавы» по экономическому весу и политическому влиянию приближается Китай.