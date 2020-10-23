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Песков назвал выборы в США соревнованием в большей нелюбви к России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал все избирательные процессы в США как соревнование в большей нелюбви в России. Об этом он сказал журналистам, комментируя дебаты кандидатов в президенты США.

«Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения СМИ на этот счёт, но сами дебаты не смотрели. Все-таки главным адресатом этих дебатов является американский электорат, то есть обычные американцы. Это им судить, кто там победил, а не нам. Это первое. Второе: естественно, соревнование в большей нелюбви к России уже стало константой, наверное, всех избирательных процессов в США», — сказал Песков. По его словам, в Кремле могут только выразить сожаление по этому поводу.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Кандидатом от республиканской партии является действующий американский лидер Дональд Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена.

Теледебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября. Кандидат от демократической партии в ходе дебатов обвинил Трампа в попытках избежать критики России и назвал его «щенком Путина».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных