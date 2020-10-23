Песков назвал выборы в США соревнованием в большей нелюбви к России

«Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения СМИ на этот счёт, но сами дебаты не смотрели. Все-таки главным адресатом этих дебатов является американский электорат, то есть обычные американцы. Это им судить, кто там победил, а не нам. Это первое. Второе: естественно, соревнование в большей нелюбви к России уже стало константой, наверное, всех избирательных процессов в США», — сказал Песков. По его словам, в Кремле могут только выразить сожаление по этому поводу.