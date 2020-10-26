Песков назвал недопустимым соперничество в решении конфликта в Карабахе

25 октября, выступая на митинге в штате Нью-Гэмпшир, президент США Дональд Трамп назвал «легким случаем» ситуацию в Карабахе и заявил, что американская сторона разберется с этим. Позже при посредничестве США Армения и Азербайджан заключили очередное соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу в 07:00 26 октября. До этого подобное перемирие заключалось при посредничестве России, однако практически сразу было нарушено сторонами. Утром 26 октября стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.