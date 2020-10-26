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Песков назвал недопустимым соперничество в решении конфликта в Карабахе

Ведомости

Страны, занимающиеся урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, не должны соперничать между собой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Процесс урегулирования карабахского кризиса, находящегося в острой стадии, не должен и не может быть местом для какого-то соперничества. Разумеется, Россия как сопредседатель Минской группы, готова приветствовать любые шаги, которые помогут остановить войну», — сказал он, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что США удалось сделать больше для урегулирования конфликта в Карабахе, чем России.

Кремль по-прежнему придерживается мнения, что решить данный конфликт можно только мирным путем, подчеркнул Песков. Он добавил, что Москва продолжает внимательно следить за ситуацией в зоне военных действий. 

25 октября, выступая на митинге в штате Нью-Гэмпшир, президент США Дональд Трамп назвал «легким случаем» ситуацию в Карабахе и заявил, что американская сторона разберется с этим. Позже при посредничестве США Армения и Азербайджан заключили очередное соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу в 07:00 26 октября. До этого подобное перемирие заключалось при посредничестве России, однако практически сразу было нарушено сторонами. Утром 26 октября стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахе началось 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, договор о котором был подписан 26 лет назад. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, заявил о намерении прекратить «армянскую оккупацию» на формально принадлежащей ему карабахской территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает поддержку от Еревана, готового признать его независимость.

Ранее по теме: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных