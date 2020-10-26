Песков назвал недопустимым соперничество в решении конфликта в Карабахе
Страны, занимающиеся урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, не должны соперничать между собой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Процесс урегулирования карабахского кризиса, находящегося в острой стадии, не должен и не может быть местом для какого-то соперничества. Разумеется, Россия как сопредседатель Минской группы, готова приветствовать любые шаги, которые помогут остановить войну», — сказал он, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что США удалось сделать больше для урегулирования конфликта в Карабахе, чем России.
Кремль по-прежнему придерживается мнения, что решить данный конфликт можно только мирным путем, подчеркнул Песков. Он добавил, что Москва продолжает внимательно следить за ситуацией в зоне военных действий.
25 октября, выступая на митинге в штате Нью-Гэмпшир, президент США Дональд Трамп назвал «легким случаем» ситуацию в Карабахе и заявил, что американская сторона разберется с этим. Позже при посредничестве США Армения и Азербайджан заключили очередное соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу в 07:00 26 октября. До этого подобное перемирие заключалось при посредничестве России, однако практически сразу было нарушено сторонами. Утром 26 октября стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахе началось 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, договор о котором был подписан 26 лет назад. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, заявил о намерении прекратить «армянскую оккупацию» на формально принадлежащей ему карабахской территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает поддержку от Еревана, готового признать его независимость.