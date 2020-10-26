Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

Армения и Азербайджан уже дважды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. В обоих случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.