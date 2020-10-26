Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия
Армения нарушила новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны Азербайджана в своем Telegram-канале.
«Армянские вооруженные силы, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, 26 октября подвергли обстрелу город Тертер и села района», — говорится в сообщении.
В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что Ереван намерен придерживаться ранее достигнутого соглашения. «Как было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона будет полностью соблюдать режим прекращения огня с 8:00 (07:00 мск)», — сообщил он.
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян обвинила Азербайджан в нарушении договоренности о перемирия в Карабахе. По ее словам, Нагорный Карабах строго соблюдает режим перемирия, а обвинения Азербайджана «не только не имеют ничего общего с реальностью, но были сделаны в контексте подготовки информационной почвы для дальнейших провокаций».
Ранее Госдеп США сообщил, что гуманитарное перемирие между Арменией и Азербайджаном вступает в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).
Армения и Азербайджан уже дважды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. В обоих случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.
Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако не признается им юридически.