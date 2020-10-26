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США назвали новую дату гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе

Ведомости

Гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе вступит в силу в 8:00 по местному времени (7:00 мск) 26 октября. Об этом говорится в совместном заявлении Азербайджана, Армении и США, текст опубликован на сайте Госдепартамента.

«США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), для того чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта»,— говорится в заявлении Госдепартамента.

Как сообщили в Госдепе, 24 октября главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Ереван и Баку «подтвердили приверженность выполнению соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях», заявило ведомство. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. До этого он 1 октября вместе с президентами России Владимиром Путиным и Франции Эммануэлем Макроном, главами стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху осудил эскалацию насилия в регионе, а также выступил за немедленное прекращение огня и начало переговоров.

Армения и Азербайджан уже дважды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. В обоих случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. 

Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако не признается им юридически.

Ранее по теме: Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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