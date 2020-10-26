США назвали новую дату гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе

Как сообщили в Госдепе, 24 октября главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Ереван и Баку «подтвердили приверженность выполнению соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях», заявило ведомство. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. До этого он 1 октября вместе с президентами России Владимиром Путиным и Франции Эммануэлем Макроном, главами стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху осудил эскалацию насилия в регионе, а также выступил за немедленное прекращение огня и начало переговоров.