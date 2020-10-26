США назвали новую дату гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе
Гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе вступит в силу в 8:00 по местному времени (7:00 мск) 26 октября. Об этом говорится в совместном заявлении Азербайджана, Армении и США, текст опубликован на сайте Госдепартамента.
«США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), для того чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта»,— говорится в заявлении Госдепартамента.
Как сообщили в Госдепе, 24 октября главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Ереван и Баку «подтвердили приверженность выполнению соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях», заявило ведомство. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. До этого он 1 октября вместе с президентами России Владимиром Путиным и Франции Эммануэлем Макроном, главами стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху осудил эскалацию насилия в регионе, а также выступил за немедленное прекращение огня и начало переговоров.
Армения и Азербайджан уже дважды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. В обоих случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.
Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако не признается им юридически.