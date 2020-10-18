Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия

Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении перемирияРежим прекращения огня должен был вступить в силу в ночь на воскресенье
Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении договоренностей о гуманитарном перемирии, достигнутых накануне вечером. Ранее в субботу МИД Армении и Азербайджана объявили о вступлении в силу режима прекращения огня с 00:00 18 октября по местному времени (23:00 17 октября мск).
МИД Армении сообщил со ссылкой на армию Нагорно-Карабахской республики, что Азербайджан после артподготовки в 07:20 атаковал южное направление, чтобы занять выгодные позиции.
«Это второй раз, когда Азербайджан нарушает соглашение о прекращении огня, достигнутое в результате личного вмешательства сопредседателя Минской группы ОБСЕ, тем самым продемонстрировав международному сообществу свой вероломный характер, с которым мы имеем дело на протяжении десятилетий», — добавили в МИД республики.
В минобороны Азербайджана обвинили Армению в грубом нарушении условий перемирия, сообщив, что армянские силы обстреляли позиции в Кедабекском районе и в Товузском районах. Помимо этого Армения обстреляла окрестности города Джебраил, а также села этого района, расположенные вдоль реки Араз, добавили в ведомстве.
«Войска азербайджанской армии предпринимают соответствующие действия на выгодных рубежах, важных высотах и позициях на всей протяженности фронта», — отметили в минобороны.
В ночь на 10 октября главы МИД Армении и Азербайджана в ходе переговоров в Москве договорились о прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха в гуманитарных целях с 12:00 10 октября 2020 г. Стороны опубликовали совместное заявление, где сообщили, что начнут переговоры для скорейшего достижения мирного урегулирования конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, куда входит Россия.
Однако 12 октября страны взаимно обвинили друг друга в нарушении перемирия. По словам премьера Армении Никола Пашиняна, еще перед переговорами между Арменией и Азербайджаном в Москве Турция публично заявила о необходимости для Баку продолжать боевые действия.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.