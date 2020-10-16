Алиев рассказал о просьбе Армении о перемирии в Карабахе
Армения первой выступила с инициативой о прекращении огня в Нагорном Карабахе, однако почти сразу нарушила соглашение о перемирии, заявил в интервью телеканалу A Haber президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Армения призвала к прекращению огня и в первую ночь прекращения огня убила мирных жителей, отчаянно напав на город Гянджа», — сказал азербайджанский лидер. Армения запросила перемирие, так как посчитала себя неспособной защитить «оккупированные» ей земли, однако, набравшись уверенности, атаковала вновь, отметил Алиев. «После прекращения огня они три раза пытались занять город Гадрут. Но они потерпели поражение три раза», — сказал президент.
Алиев также заявил, что в Армению через Грузию поставляется оружие из России. «Оружие доставляется из России гражданскими самолетами. Мы получаем информацию о них. Отправка этого оружия недопустима. Мы ходатайствовали об этом и потребовали прекратить эти попытки массовых убийств», — сказал Алиев.
Ереван и Баку заключили соглашение о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха в Москве в ночь с 9 по 10 октября. Подразумевалось, что боевые действия будут остановлены с 12:00 10 октября. Однако вскоре вооруженные столкновения возобновились. Обе страны взаимно обвинили друг друга в нарушении соглашения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что нарушить перемирие Азербайджан убедила Турция. Ранее ее президент Реджеп Эрдоган открыто высказался о необходимости покончить с «армянской оккупацией» в Карабахе. Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности предоставить Баку военную помощь.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.