Алиев рассказал о просьбе Армении о перемирии в Карабахе

«Армения призвала к прекращению огня и в первую ночь прекращения огня убила мирных жителей, отчаянно напав на город Гянджа», — сказал азербайджанский лидер. Армения запросила перемирие, так как посчитала себя неспособной защитить «оккупированные» ей земли, однако, набравшись уверенности, атаковала вновь, отметил Алиев. «После прекращения огня они три раза пытались занять город Гадрут. Но они потерпели поражение три раза», — сказал президент.