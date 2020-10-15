Алиев отказался признать независимость Карабаха при любых условиях
Азербайджан ни при каких условиях не согласится на независимость Нагорного Карабаха, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью МИА «Россия сегодня».
«Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха», — сказал Алиев.
При этом он подчеркнул, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны мирно сосуществовать и армянская община, и азербайджанская.
«Мы на это настроены, но, конечно же, должны быть устранены последствия этнических чисток и все наши вынужденные переселенцы должны вернуться в собственные дома», — подчеркнул президент Азербайджана.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.