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Лавров и Чавушоглу выступили за мирное урегулирование в Карабахе

Ведомости

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого оба чиновника высказались о возможности урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном только мирным путем. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

«Министры подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования проблемы. Подтверждена необходимость неукоснительного выполнения положений московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября», — сказано в заявлении МИДа.

Также в ходе разговора Лаврова и Чавушоглу была отмечена необходимость немедленно остановить боевые действия в Карабахе. Министры акцентировали внимание на том, что нужно возобновить переговоры между Арменией и Азербайджаном в рамках механизмов Минской группы ОБСЕ с прицелом на достижение реальных результатов.

Ранее Армения и Азербайджан в результате переговоров в Москве договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября. Однако вскоре соглашение было нарушено, обе страны обвинили в этом друг друга. Конфликт между государствами пытается урегулировать Минская группа ОБСЕ, в которую входят Россия, Франция и США. Страны выступают за мирное решение ситуации.

При этом Турция открыто выступает на стороне Азербайджана. Так, ранее Чавушоглу заявил о готовности предоставить Баку военную поддержку, в то время как президент Турции Реджеп Эрдоган призвал покончить с «армянской оккупацией» в Карабахе.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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