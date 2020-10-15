Алиев опроверг планы по созданию турецкой базы в Азербайджане

Алиев добавил, что Баку и Анкара наращивают взаимодействие в военной сфере и только за прошлый год провели 10 крупных военных учений, а за этот турецкая и азербайджанская армии ограничились двумя, тем не менее, даже эти маневры вызвали «беспокойство» у соседей Азербайджана, которых глава государства не назвал. «Считаю, что поводов для беспокойства нет. Наши учения не направлены против какого-либо государства, а преследуют цель укрепления сотрудничества, совершенствование Азербайджанской Армии, приближение к стандартам Турецкой Армии и изучение передового опыта Турции», — сказал Алиев.