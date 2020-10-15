Алиев опроверг планы по созданию турецкой базы в Азербайджане
Вопрос о создании военной базы Турции в Азербайджане не обсуждается, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.
Алиев отметил, что Баку с Анкарой связывают закрепленные договорами обязательства о взаимной военной помощи и это суверенное право Азербайджана. «Турция — наш союзник, и в случае возникновения серьезной опасности для Азербайджана мы можем использовать эти возможности. Но никаких обсуждений о создании в Азербайджане военной базы Турции не проводилось», — сказал азербайджанский лидер (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).
Алиев добавил, что Баку и Анкара наращивают взаимодействие в военной сфере и только за прошлый год провели 10 крупных военных учений, а за этот турецкая и азербайджанская армии ограничились двумя, тем не менее, даже эти маневры вызвали «беспокойство» у соседей Азербайджана, которых глава государства не назвал. «Считаю, что поводов для беспокойства нет. Наши учения не направлены против какого-либо государства, а преследуют цель укрепления сотрудничества, совершенствование Азербайджанской Армии, приближение к стандартам Турецкой Армии и изучение передового опыта Турции», — сказал Алиев.
Последние совместные учения турецкой и азербайджанской армии прошли с 29 июля по 10 августа на территории Азербайджана, в канун обострения конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. В Ереване считают, что на этих маневрах отрабатывались вопросы планирования крупномасштабного наступления на линии разграничения в зоне конфликта, которое началось 27 сентября под предлогом обстрелов с армянской стороны.
Кроме того, армянская сторона обвиняет Баку в наличии турецких военнослужащих в своих боевых порядках, поддержке турецких ВВС в Карабахе и переправке Турцией в зону конфликта наемников из числа членов экстремистских группировок Сирии. В Азербайджане наличие турецких военных и сирийских наемников отрицают, в то же время в Анкаре заявляют о готовности в любой момент поддержать Баку в военном плане.
Крупномасштабные боевые действия велись Арменией, поддерживаемой ею непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном с 27 сентября по 10 октября. Стороны применяли широкий спектр тяжелого вооружения, включая тактические ракеты, тяжелую артиллерию, авиацию и бронетехнику, заявив о тяжелых потерях у противника, а также о жертвах среди мирного населения. 10 октября Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили перемирие, однако почти сразу появились сообщения о его нарушении.