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WP сообщила о гибели более 50 сирийских наемников в Карабахе

Ведомости

В ходе боевых столкновений в Нагорном Карабахе погибли 52 сирийских наемника, воевавших на стороне Азербайджана, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на родственников погибших наемников.

«По словам родственников погибших, это были наемники, завербованные поддерживаемыми Турцией боевиками в Сирии для борьбы на стороне Азербайджана против Армении. Они были развернуты в качестве ударных войск, чтобы отвоевать территории в Нагорном Карабахе», — говорится в материале. Брат одного из погибших наемников сообщил изданию, что боевики поехали в Азербайджан «прорывать границы».

Взаимные обвинения в использовании боевиков с Ближнего Востока, в частности, из Сирии, Армения и Азербайджан озвучивали с самого начала конфликта. Позже об участии иностранных наемников в зоне конфликта в Нагорном Карабахе заявил и российский МИД. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября заявил, что члены джихадистских группировок перебрасываются из Сирии в Карабах через турецкий город Газиантеп. Глава СВР Сергей Нарышкин чуть позже назвал участвующие в конфликте сирийские группировки. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отрицает использование наемников в конфликте в Карабахе.

Азербайджанская армия 27 сентября начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Там с 1991 г. на формально азербайджанской территории существует самопровозглашённая, населенная армянами Нагорно-Карабахская республика (НКР), поддерживаемая Ереваном. Поводом для эскалации в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. С 10 октября действует подписанное при посредничестве России соглашение о прекращении огня на линии соприкосновения, однако практически сразу появились сообщения о его нарушениях.

Ранее по теме: Президент Азербайджана отверг данные об использовании наемников в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных