Президент Азербайджана отверг данные об использовании наемников в Карабахе

«Мы все еще ждем доказательств (использования сирийских боевиков в азербайджанских войсках. – Ведомости). Мне не предоставили никаких доказательств <…> У нас нет наемников. С начала конфликта – прошло уже больше двух недель – ни одна страна не предоставила нам доказательств этого», — сказал Алиев, отметив, что стране не нужны наемники, так как азербайджанская армия «способна защищать страну сама».