Президент Азербайджана отверг данные об использовании наемников в Карабахе
Азербайджан не использует наемников в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью France 24.
«Мы все еще ждем доказательств (использования сирийских боевиков в азербайджанских войсках. – Ведомости). Мне не предоставили никаких доказательств <…> У нас нет наемников. С начала конфликта – прошло уже больше двух недель – ни одна страна не предоставила нам доказательств этого», — сказал Алиев, отметив, что стране не нужны наемники, так как азербайджанская армия «способна защищать страну сама».
Взаимные обвинения в использовании боевиков с Ближнего Востока, в частности, из Сирии, Армения и Азербайджан озвучивали с самого начала конфликта. Позже об участии иностранных наемников в зоне конфликта в Нагорном Карабахе заявил и российский МИД. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября заявил, что члены джихадистских группировок перебрасываются из Сирии в Карабах через турецкий город Газиантеп. Глава СВР Сергей Нарышкин чуть позже назвал участвующие в конфликте сирийские группировки.
Азербайджанская армия 27 сентября начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Там с 1991 г. на формально азербайджанской территории существует самопровозглашённая, населенная армянами Нагорно-Карабахская республика (НКР), поддерживаемая Ереваном. Поводом для эскалации в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. С 10 октября действует подписанное при посредничестве России соглашение о прекращении огня на линии соприкосновения, однако практически сразу появились сообщения о его нарушениях.