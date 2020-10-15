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Президент Азербайджана отверг данные об использовании наемников в Карабахе

Ведомости

Азербайджан не использует наемников в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью France 24.

«Мы все еще ждем доказательств (использования сирийских боевиков в азербайджанских войсках. – Ведомости). Мне не предоставили никаких доказательств <…> У нас нет наемников. С начала конфликта – прошло уже больше двух недель – ни одна страна не предоставила нам доказательств этого», — сказал Алиев, отметив, что стране не нужны наемники, так как азербайджанская армия «способна защищать страну сама».

Взаимные обвинения в использовании боевиков с Ближнего Востока, в частности, из Сирии, Армения и Азербайджан озвучивали с самого начала конфликта. Позже об участии иностранных наемников в зоне конфликта в Нагорном Карабахе заявил и российский МИД. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября заявил, что члены джихадистских группировок перебрасываются из Сирии в Карабах через турецкий город Газиантеп. Глава СВР Сергей Нарышкин чуть позже назвал участвующие в конфликте сирийские группировки.

Азербайджанская армия 27 сентября начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Там с 1991 г. на формально азербайджанской территории существует самопровозглашённая, населенная армянами Нагорно-Карабахская республика (НКР), поддерживаемая Ереваном. Поводом для эскалации в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. С 10 октября действует подписанное при посредничестве России соглашение о прекращении огня на линии соприкосновения, однако практически сразу появились сообщения о его нарушениях.

Ранее по теме: Путин и Эрдоган обсудили участие иностранных наемников в боях в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных