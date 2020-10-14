Путин и Эрдоган обсудили участие иностранных наемников в боях в Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе и участие в армяно-азербайджанском конфликте наемников из стран Ближнего Востока, передает пресс-служба Кремля.
«Президент России выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона. Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорнокарабахской проблемы», — говорится в сообщении. Путин также выразил надежду, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в урегулирование конфликта.
Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили поддержку перемирия, которые было заключено между Арменией и Азербайджаном 10 октября. Лидеры также обсудили ситуацию с гражданской войной в Ливии и отметили обоюдную заинтересованность в совместной борьбе с коронавирусом.
Взаимные обвинения в использовании боевиков с Ближнего Востока, в частности, из Сирии, Армения и Азербайджан озвучивали с самого начала конфликта. Позже об участии иностранных наемников в зоне конфликта в Нагорном Карабахе заявил и российский МИД. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября заявил, что члены джихадистских группировок перебрасываются из Сирии в Карабах через турецкий город Газиантеп. Глава СВР Сергей Нарышкин чуть позже назвал участвующие в конфликте сирийские группировки.
Азербайджанская армия 27 сентября начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Там с 1991 г. на формально азербайджанской территории существует самопровозглашённая, населенная армянами Нагорно-Карабахская республика (НКР), поддерживаемая Ереваном. Поводом для эскалации в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. С 10 октября действует подписанное при посредничестве России соглашение о прекращении огня на линии соприкосновения, однако практически сразу появились сообщения о его нарушениях.