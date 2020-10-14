Путин и Эрдоган обсудили участие иностранных наемников в боях в Карабахе

Взаимные обвинения в использовании боевиков с Ближнего Востока, в частности, из Сирии, Армения и Азербайджан озвучивали с самого начала конфликта. Позже об участии иностранных наемников в зоне конфликта в Нагорном Карабахе заявил и российский МИД. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября заявил, что члены джихадистских группировок перебрасываются из Сирии в Карабах через турецкий город Газиантеп. Глава СВР Сергей Нарышкин чуть позже назвал участвующие в конфликте сирийские группировки.