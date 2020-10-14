Пашинян сообщил об отступлении армянских сил в Карабахе
За время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские силы отступили на двух направлениях — севере и юге, заявил во время обращения к нацией премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«За 18 дней войны наши героические войска отступили немного на северном и южном направлениях», — сказал политик. По его словам, в последние дни армия Азербайджана изменила свою тактику и попыталась «устроить неразбериху в тылу диверсионными группами». «Тем не менее Армия обороны Арцаха в результате тяжелых боев, потерь в живой силе и технике сохраняет контроль над общей ситуацией, нанеся врагу огромные потери в живой силе и военной технике», — подчеркнул премьер-министр.
Пашинян выразил сожаление по поводу солдат, погибших во время длящегося с 27 сентября конфликта. Он также рассказал, что потери военной техники Азербайджана в связи с боевыми действиями в Карабахе на данный момент составляют более $1 млрд.
В ходе обращения Пашнян назвал «террористическим альянсом» объединение Азербайджана и Турции для нападения на Армению и Нагорный Карабах. Премьер-министр поблагодарил страны, которые являются сопредседателями в Минской группе ОБСЕ — Россию, Францию и США, потому что они настаивают на прекращении огня и мирном урегулировании конфликта. Отдельную благодарность Пашинян выразил президенту России Владимиру Путину.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой.