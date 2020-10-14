Пашинян сообщил об отступлении армянских сил в Карабахе

«За 18 дней войны наши героические войска отступили немного на северном и южном направлениях», — сказал политик. По его словам, в последние дни армия Азербайджана изменила свою тактику и попыталась «устроить неразбериху в тылу диверсионными группами». «Тем не менее Армия обороны Арцаха в результате тяжелых боев, потерь в живой силе и технике сохраняет контроль над общей ситуацией, нанеся врагу огромные потери в живой силе и военной технике», — подчеркнул премьер-министр.