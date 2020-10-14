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Пашинян сообщил об отступлении армянских сил в Карабахе

Ведомости

За время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские силы отступили на двух направлениях — севере и юге, заявил во время обращения к нацией премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«За 18 дней войны наши героические войска отступили немного на северном и южном направлениях», — сказал политик. По его словам, в последние дни армия Азербайджана изменила свою тактику и попыталась «устроить неразбериху в тылу диверсионными группами». «Тем не менее Армия обороны Арцаха в результате тяжелых боев, потерь в живой силе и технике сохраняет контроль над общей ситуацией, нанеся врагу огромные потери в живой силе и военной технике», — подчеркнул премьер-министр.

Пашинян выразил сожаление по поводу солдат, погибших во время длящегося с 27 сентября конфликта. Он также рассказал, что потери военной техники Азербайджана в связи с боевыми действиями в Карабахе на данный момент составляют более $1 млрд.

В ходе обращения Пашнян назвал «террористическим альянсом» объединение Азербайджана и Турции для нападения на Армению и Нагорный Карабах. Премьер-министр поблагодарил страны, которые являются сопредседателями в Минской группе ОБСЕ — Россию, Францию и США, потому что они настаивают на прекращении огня и мирном урегулировании конфликта. Отдельную благодарность Пашинян выразил президенту России Владимиру Путину.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой.

Ранее по теме: Пашинян рассказал о требовании Баку перед возобновлением войны в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных