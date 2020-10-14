Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Пашинян рассказал о требовании Баку перед возобновлением войны в Карабахе

Ведомости

Азербайджан перед эскалацией армяно-азербайджанского конфликта потребовал сдать ему семь районов вокруг территории Нагорного Карабаха, которые входят в так называемую «зону безопасности», в обмен на мир, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации. Его текст опубликован на сайте армянского правительства.

По словам премьера, перед тем, как начать вместе с Турцией «террористическую войну» против населенной армянами непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), Баку предъявил ей и Еревану ультиматум. «Суть этого требования заключалась в следующем. Немедленно передать 5 из 7 территорий Азербайджану, представить конкретный график передачи оставшихся 2 территорий и заявить, что в любом статусе Нагорный Карабах должен быть частью Азербайджана», — заявил Пашинин. 

Он добавил, что о статусе НКР в этих переговорах азербайджанская сторона говорить не желала и требовала передачи районов без каких-либо уступок со своей стороны. «Прояснение статуса Нагорного Карабаха [по словам Баку] не должно было иметь ничего общего с процессом передачи территорий. Иными словами, передавать территории следует не ради статуса, а ради мира, иначе Азербайджан пригрозил решить вопрос войной», — заявил Пашинян. Он отметил, что Ереван отказался принять такие требования, «потому что это было неприемлемо. 

«Азербайджан отклонил любое серьезное обсуждение статуса [НКР], ...по сути, заложил основу структур, с помощью которых Карабах должен был быть полностью освобожден от армян», — заявил Пашинян. Он также раскритиковал «ряд стран», которые допускали передачу семи районов Азербайджану, ошибочно, по словам премьер-министра, считая это формулой мира между Арменией и Азербайджаном. «Это ...очень похоже на Мюнхенское соглашение 1938 года, когда ряд европейских держав якобы уступили Чехословакию Германии ради мира», — сказал Пашинян, отметив, что теперь вопрос стоит о том, «допустит ли мир образование нового Гитлера, на этот раз в Малой Азии», имея в виду президента Турции Реджепа Эрдогана.

Пашинян признал, что армянским силам в октябре пришлось отступить на северном и юном направлении, так как противник изменил тактику, а также привлек сирийских боевиков и турецкий спецназ для диверсий в тылу. «Тем не менее Армия обороны Арцаха в тяжелых боях, при потерях в живой силе и технике держит общую ситуацию под контролем»,— заключил Пашинин, отметив, что потери Баку в военной технике достигли $1 млрд.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта, речь идет о тысячах погибших военнослужащих и уничтоженных единицах военной техники, применении тяжелого вооружения и авиации. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха, однако пока поддерживает его военно и экономически, без юридического признания. С 10 октября в Карабахе действует режим прекращения огня, который начал нарушаться практически в тот же день.

Ранее по теме: В Кремле оценили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных