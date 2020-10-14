Пашинян рассказал о требовании Баку перед возобновлением войны в Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта, речь идет о тысячах погибших военнослужащих и уничтоженных единицах военной техники, применении тяжелого вооружения и авиации. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха, однако пока поддерживает его военно и экономически, без юридического признания. С 10 октября в Карабахе действует режим прекращения огня, который начал нарушаться практически в тот же день.