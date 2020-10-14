Пашинян рассказал о требовании Баку перед возобновлением войны в Карабахе
Азербайджан перед эскалацией армяно-азербайджанского конфликта потребовал сдать ему семь районов вокруг территории Нагорного Карабаха, которые входят в так называемую «зону безопасности», в обмен на мир, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации. Его текст опубликован на сайте армянского правительства.
По словам премьера, перед тем, как начать вместе с Турцией «террористическую войну» против населенной армянами непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), Баку предъявил ей и Еревану ультиматум. «Суть этого требования заключалась в следующем. Немедленно передать 5 из 7 территорий Азербайджану, представить конкретный график передачи оставшихся 2 территорий и заявить, что в любом статусе Нагорный Карабах должен быть частью Азербайджана», — заявил Пашинин.
Он добавил, что о статусе НКР в этих переговорах азербайджанская сторона говорить не желала и требовала передачи районов без каких-либо уступок со своей стороны. «Прояснение статуса Нагорного Карабаха [по словам Баку] не должно было иметь ничего общего с процессом передачи территорий. Иными словами, передавать территории следует не ради статуса, а ради мира, иначе Азербайджан пригрозил решить вопрос войной», — заявил Пашинян. Он отметил, что Ереван отказался принять такие требования, «потому что это было неприемлемо.
«Азербайджан отклонил любое серьезное обсуждение статуса [НКР], ...по сути, заложил основу структур, с помощью которых Карабах должен был быть полностью освобожден от армян», — заявил Пашинян. Он также раскритиковал «ряд стран», которые допускали передачу семи районов Азербайджану, ошибочно, по словам премьер-министра, считая это формулой мира между Арменией и Азербайджаном. «Это ...очень похоже на Мюнхенское соглашение 1938 года, когда ряд европейских держав якобы уступили Чехословакию Германии ради мира», — сказал Пашинян, отметив, что теперь вопрос стоит о том, «допустит ли мир образование нового Гитлера, на этот раз в Малой Азии», имея в виду президента Турции Реджепа Эрдогана.
Пашинян признал, что армянским силам в октябре пришлось отступить на северном и юном направлении, так как противник изменил тактику, а также привлек сирийских боевиков и турецкий спецназ для диверсий в тылу. «Тем не менее Армия обороны Арцаха в тяжелых боях, при потерях в живой силе и технике держит общую ситуацию под контролем»,— заключил Пашинин, отметив, что потери Баку в военной технике достигли $1 млрд.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта, речь идет о тысячах погибших военнослужащих и уничтоженных единицах военной техники, применении тяжелого вооружения и авиации. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха, однако пока поддерживает его военно и экономически, без юридического признания. С 10 октября в Карабахе действует режим прекращения огня, который начал нарушаться практически в тот же день.