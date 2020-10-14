В Кремле оценили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе
Кремль обеспокоен тем, как соблюдаются договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вряд ли стороны, которые провели многочасовые переговоры в Москве, могут быть удовлетворены тем, как выполняются [договоренности]. Здесь, конечно, можно выразить только обеспокоенность», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, насколько в России удовлетворены тем, как соблюдается режим прекращения огня в Карабахе.
«Мы по-прежнему считаем, что боевые действия должны быть остановлены, как можно скорее мы должны перейти к политико-дипломатическим методам урегулирования», — добавил он.
Крупномасштабные бои начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения. Нагорный Карабах, поддерживаемый Арменией, населен преимущественно этническими армянами, однако юридически входит в состав Азербайджана.
Заключенное после десятичасовых переговоров в Москве перемирие между Арменией и Азербайджаном должно было вступить в силу в 12.00 по московскому времени в субботу, 10 октября. В заявлении сторон отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Однако позже Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.