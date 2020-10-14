Лавров рассказал о разговоре с Путиным во время переговоров по Карабаху
Президент России Владимир Путин два раза звонил во время переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.
«Отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент, потому что он контролировал наши ночные бдения, и где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали», — сказал Лавров.
Также к переговорам подключался министр обороны России Сергей Шойгу. «Там было важно согласовать вопрос о том, что объявления перемирия будет, наверное, не очень достаточно, если не будет механизма контроля за прекращением огня», — пояснил Лавров. Глава МИДа отметил, что министрам обороны конфликтующих сторон нужно немедленно встретиться и согласовать этот механизм.
В ночь на 10 октября главы МИД Армении и Азербайджана в ходе переговоров в Москве договорились о прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха в гуманитарных целях с 12:00 10 октября 2020 г. Стороны опубликовали совместное заявление, где сообщили, что начнут переговоры для скорейшего достижения мирного урегулирования конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, куда входит Россия.
Однако 12 октября страны взаимно обвинили друг друга в нарушении перемирия. По словам премьер-министра Армении Николы Пашиняна, еще перед переговорами между Арменией и Азербайджаном в Москве Турция публично заявила о необходимости для Баку продолжать боевые действия. Кроме того, глава турецкого МИД позвонил коллеге из Азербайджана после заключения соглашения о прекращении огня. Пашинян предположил, что целью турецкого звонка «на самом деле было указание ни при каких обстоятельствах не решаться прекращать боевые действия», писал Reuters.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.