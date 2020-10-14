Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Лавров заявил о необходимости введения миротворцев в Карабах

Ведомости

На данном этапе было бы правильно ввести на территорию Нагорного Карабаха российских военных наблюдателей, заявил в ходе интервью российским радиостанциям министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сейчас даже не миротворцев, а военных наблюдателей было бы достаточно. Мы считаем, что это было бы совершенно правильно, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами», — сказал министр.

Лавров назвал возможным политическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, сейчас страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ прорабатывают предложения по поэтапному освобождению районов вокруг Карабаха с соблюдением гарантий безопасности и при обеспечении надежной связи между Арменией и Карабахом до того, как будет определен окончательный статус последнего.

Ранее по теме: Глава МИД Армении оценил роль России в переговорах по Карабаху

Так, изначально на первом этапе предполагались освобождение пяти районов вокруг Карабаха, разблокировка всех коммуникацией, экономических связей и транспортных контактов, а также развертывание миротворцев, которые гарантировали бы невозобновление боевых действий. На втором — освобождение еще двух районов и определение окончательного статуса спорной территории. 

Ранее, в Москве, Армения и Азербайджан договорились о прекращение огня на территории Нагорного Карабаха с 12:00 10 октября 2020 г. Однако вскоре после этого военные действия там возобновились. 12 октября страны обвинили друг друга в нарушении соглашения. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в этом виновата Турция, которая открыто призвала Азербайджан не прекращать боевые действия. 

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных