Лавров заявил о необходимости введения миротворцев в Карабах
На данном этапе было бы правильно ввести на территорию Нагорного Карабаха российских военных наблюдателей, заявил в ходе интервью российским радиостанциям министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Сейчас даже не миротворцев, а военных наблюдателей было бы достаточно. Мы считаем, что это было бы совершенно правильно, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами», — сказал министр.
Лавров назвал возможным политическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, сейчас страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ прорабатывают предложения по поэтапному освобождению районов вокруг Карабаха с соблюдением гарантий безопасности и при обеспечении надежной связи между Арменией и Карабахом до того, как будет определен окончательный статус последнего.
Так, изначально на первом этапе предполагались освобождение пяти районов вокруг Карабаха, разблокировка всех коммуникацией, экономических связей и транспортных контактов, а также развертывание миротворцев, которые гарантировали бы невозобновление боевых действий. На втором — освобождение еще двух районов и определение окончательного статуса спорной территории.
Ранее, в Москве, Армения и Азербайджан договорились о прекращение огня на территории Нагорного Карабаха с 12:00 10 октября 2020 г. Однако вскоре после этого военные действия там возобновились. 12 октября страны обвинили друг друга в нарушении соглашения. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в этом виновата Турция, которая открыто призвала Азербайджан не прекращать боевые действия.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.