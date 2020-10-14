Глава МИД Армении оценил роль России в переговорах по Карабаху
Работа президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе – «огромный труд», заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью РБК. Он также отметил роль российского коллеги Сергея Лаврова непосредственно в переговорах между сторонами конфликта.
«После долгой кропотливой работы, вовлеченности сопредседателей Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, вовлеченности непосредственно президента России (это огромнейший труд с его стороны — провести работу с двумя сторонами, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана) мы при посредничестве Сергея Викторовича [Лаврова] смогли достичь этого (прекращения огня. — РБК)», — сказал Мнацаканян.
Министр добавил, что сейчас проводятся консультации с Красным Крестом, сопредседателями Минской группы ОБСЕ, личным представителем действующего председателя ОБСЕ. «Необходимо укреплять режим перемирия, не допускать возобновления боевых действий. И в этом смысле верификационный механизм остается крайне важным», — подчеркнул Мнацаканян.
В ночь на 10 октября главы МИД Армении и Азербайджана в ходе переговоров в Москве договорились о прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха в гуманитарных целях с 12:00 10 октября 2020 г. Стороны опубликовали совместное заявление, где сообщили, что начнут переговоры для скорейшего достижения мирного урегулирования конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, куда входит Россия.
Однако 12 октября страны взаимно обвинили друг друга в нарушении перемирия. По словам премьер-министра Армении Николы Пашиняна, еще перед переговорами между Арменией и Азербайджаном в Москве Турция публично заявила о необходимости для Баку продолжать боевые действия. Кроме того, глава турецкого МИД позвонил коллеге из Азербайджана после заключения соглашения о прекращении огня. Пашинян предположил, что целью турецкого звонка «на самом деле было указание ни при каких обстоятельствах не решаться прекращать боевые действия», писал Reuters.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.