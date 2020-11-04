Fox News: демократы сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса США

По результатам промежуточных выборов, состоявшихся 6 ноября 2018 г., демократы смогли заполучить большинство в нижней палате Конгресса. Сейчас у представителей Демократической партии 232 места, 197 мест — за республиканцами, одно — у члена Либертарианской партии и еще пять вакантны. При этом в Сенате республиканцы сохраняют большинство. У них 53 места против 45 демократов, два мандата за независимыми кандидатами.