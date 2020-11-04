Fox News: демократы сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса США
Демократы по итогам всеобщих выборов в США сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса, свидетельствует прогноз телеканала Fox News. По прогнозам экспертов, члены Демократической партии возьмут у республиканцев как минимум пять мест в палате. Окончательно голоса еще не подсчитаны.
Всего в палате представителей 435 мест, демократы занимают 232, республиканцы – 197, либертарианцы – одно, вакантными остаются пять мест.
По результатам промежуточных выборов, состоявшихся 6 ноября 2018 г., демократы смогли заполучить большинство в нижней палате Конгресса. Сейчас у представителей Демократической партии 232 места, 197 мест — за республиканцами, одно — у члена Либертарианской партии и еще пять вакантны. При этом в Сенате республиканцы сохраняют большинство. У них 53 места против 45 демократов, два мандата за независимыми кандидатами.
3 ноября в США начались выборы президента. На них будут избраны президент и вице-президент. Кроме того, будут избраны 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий. Кандидатом от республиканской партии является действующий президент страны Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.