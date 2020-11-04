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Fox News: демократы сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса США

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Демократы по итогам всеобщих выборов в США сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса, свидетельствует прогноз телеканала Fox News. По прогнозам экспертов, члены Демократической партии возьмут у республиканцев как минимум пять мест в палате. Окончательно голоса еще не подсчитаны.

Всего в палате представителей 435 мест, демократы занимают 232, республиканцы – 197, либертарианцы – одно, вакантными остаются пять мест.

По результатам промежуточных выборов, состоявшихся 6 ноября 2018 г., демократы смогли заполучить большинство в нижней палате Конгресса. Сейчас у представителей Демократической партии 232 места, 197 мест — за республиканцами, одно — у члена Либертарианской партии и еще пять вакантны. При этом в Сенате республиканцы сохраняют большинство. У них 53 места против 45 демократов, два мандата за независимыми кандидатами.

3 ноября в США начались выборы президента. На них будут избраны президент и вице-президент. Кроме того, будут избраны 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий. Кандидатом от республиканской партии является действующий президент страны Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.

Ранее по теме: NYT: Байден опережает Трампа по числу голосов от выборщиков

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных