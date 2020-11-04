Спикер парламента Киргизии подал в отставку для участия в выборах президента

«Ухожу в отставку, потому что меня выдвинули кандидатом в президенты», — цитирует ТАСС Исаева. По его словам, решение было принято членами политической партии «Кыргызстан», лидером которой он является. Избрание нового спикера парламента состоится «в ближайшее время». Отмечается, что возможной кандидатурой является депутат Талант Мамытов.