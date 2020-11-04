Спикер парламента Киргизии подал в отставку для участия в выборах президента
Спикер парламента Киргизии Канат Исаев во время выступления пред депутатами объявил о своем уходе в отставку в связи с намерением принять участие в предстоящих выборах президента республики.
«Ухожу в отставку, потому что меня выдвинули кандидатом в президенты», — цитирует ТАСС Исаева. По его словам, решение было принято членами политической партии «Кыргызстан», лидером которой он является. Избрание нового спикера парламента состоится «в ближайшее время». Отмечается, что возможной кандидатурой является депутат Талант Мамытов.
Ранее Канат Исаев отказался от полномочий и.о. главы государства. После его отказа и ухода правительства в отставку полномочия главы республики принял бывший премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров.
5 октября после проведения парламентских выборов в Киргизии начались акции протеста и массовые беспорядки. Люди требовали отмены результатов выборов и захватили здание правительства республики. В результате ЦИК признал незаконными итоги голосования. 16 октября председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что новые выборы президента могут состояться 17 января 2021 г.