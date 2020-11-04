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Спикер парламента Киргизии подал в отставку для участия в выборах президента

Ведомости

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев во время выступления пред депутатами объявил о своем уходе в отставку в связи с намерением принять участие в предстоящих выборах президента республики.

«Ухожу в отставку, потому что меня выдвинули кандидатом в президенты», — цитирует ТАСС Исаева. По его словам, решение было принято членами политической партии «Кыргызстан», лидером которой он является. Избрание нового спикера парламента состоится «в ближайшее время». Отмечается, что возможной кандидатурой является депутат Талант Мамытов.

Ранее Канат Исаев отказался от полномочий и.о. главы государства. После его отказа и ухода правительства в отставку полномочия главы республики принял бывший премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров.

5 октября после проведения парламентских выборов в Киргизии начались акции протеста и массовые беспорядки. Люди требовали отмены результатов выборов и захватили здание правительства республики. В результате ЦИК признал незаконными итоги голосования. 16 октября председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что новые выборы президента могут состояться 17 января 2021 г.

Ранее по теме: Жапаров принял полномочия президента Киргизии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных