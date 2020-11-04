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Политика / Общество

В Лос-Анджелесе на фоне выборов полиция задержала около 40 человек

Ведомости

Полиция Лос-Анджелеса задержала около 40 человек, которые во время выборов президента США вышли на протесты и заблокировали железнодорожные пути, сообщается на странице полиции в Twitter.

«Приблизительно 30 человек были оштрафованы за нахождение на перекрестке. Примерно 40 человек были арестованы за блокировку железнодорожных путей и отказ разойтись после того, как было объявлено о незаконном собрании», — сказано в сообщении. Уточняется, что данная информация является предварительной и может быть изменена.

Полиция города назвала собрание людей незаконным и издала приказ о его разгоне, так как толпа была огромной и неуправляемой, уточнили в полиции. Сейчас эта зона является закрытой. Всем находящимся в ней необходимо покинуть территорию, сказано в заявлении полиции.

3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. Основными кандидатами на этот пост являются действующий американский лидер Дональд Трамп, представляющий республиканцев, и бывший вице-президент США Джо Байден, выступающий от демократов. На данный момент голосование завершено. Сейчас идет подсчет результатов, однако оба кандидата уже объявили себя победителями.

Ранее по теме: Трамп заявил о готовности идти в Верховный суд в связи с итогами выборов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных