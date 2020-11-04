В Лос-Анджелесе на фоне выборов полиция задержала около 40 человек
Полиция Лос-Анджелеса задержала около 40 человек, которые во время выборов президента США вышли на протесты и заблокировали железнодорожные пути, сообщается на странице полиции в Twitter.
«Приблизительно 30 человек были оштрафованы за нахождение на перекрестке. Примерно 40 человек были арестованы за блокировку железнодорожных путей и отказ разойтись после того, как было объявлено о незаконном собрании», — сказано в сообщении. Уточняется, что данная информация является предварительной и может быть изменена.
Полиция города назвала собрание людей незаконным и издала приказ о его разгоне, так как толпа была огромной и неуправляемой, уточнили в полиции. Сейчас эта зона является закрытой. Всем находящимся в ней необходимо покинуть территорию, сказано в заявлении полиции.
3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. Основными кандидатами на этот пост являются действующий американский лидер Дональд Трамп, представляющий республиканцев, и бывший вице-президент США Джо Байден, выступающий от демократов. На данный момент голосование завершено. Сейчас идет подсчет результатов, однако оба кандидата уже объявили себя победителями.