В Лос-Анджелесе на фоне выборов полиция задержала около 40 человек

«Приблизительно 30 человек были оштрафованы за нахождение на перекрестке. Примерно 40 человек были арестованы за блокировку железнодорожных путей и отказ разойтись после того, как было объявлено о незаконном собрании», — сказано в сообщении. Уточняется, что данная информация является предварительной и может быть изменена.