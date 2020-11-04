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Трамп заявил о готовности идти в Верховный суд в связи с итогами выборов

Ведомости

Президент США Дональд Трамп, повторно баллотирующийся на этот пост от Республиканкой партии на нынешних выборах, заявил о намерении обратиться в Верховный суд для решения вопроса о результатах выборов. Об этом он сказал после завершения общенационального голосования, трансляцию выступления действующего американского лидера вел ТАСС.

«Сейчас наша цель — добиться честности на благо нашей нации. Это очень важный момент для нашего государства. Поэтому мы отправимся в Верховный суд США. Мы не хотим, чтобы они (демократы. — прим. ред.) стали внезапно находить какие-то бюллетени в четыре утра и потом добавлять их в свои списки», — заявил Трамп.

Американский лидер также сказал, что республиканцы одержали победу на выборах. «Мы готовились к тому, что мы выиграем эти выборы, и, честно говоря, мы выиграли эти выборы», — объявил он.

Ранее по теме: Трамп заявил о своей победе на выборах президента

На пост президента США в нынешней гонке претендуют кандидат от республиканцев Дональд Трамп, который является главой американского государства с 2016 г., и бывший вице-президент США, представляющий партию демократов, Джо Байден. 3 ноября в 20:00 по местному времени (4 ноября 09:00 мск) голосование в стране завершилось. Последним закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах. Сейчас идет подсчет всех голосов. После завершения голосования оба кандидата заявили о своей победе в выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных