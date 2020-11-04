Трамп заявил о готовности идти в Верховный суд в связи с итогами выборов

На пост президента США в нынешней гонке претендуют кандидат от республиканцев Дональд Трамп, который является главой американского государства с 2016 г., и бывший вице-президент США, представляющий партию демократов, Джо Байден. 3 ноября в 20:00 по местному времени (4 ноября 09:00 мск) голосование в стране завершилось. Последним закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах. Сейчас идет подсчет всех голосов. После завершения голосования оба кандидата заявили о своей победе в выборах.