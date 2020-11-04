Трамп заявил о готовности идти в Верховный суд в связи с итогами выборов
Президент США Дональд Трамп, повторно баллотирующийся на этот пост от Республиканкой партии на нынешних выборах, заявил о намерении обратиться в Верховный суд для решения вопроса о результатах выборов. Об этом он сказал после завершения общенационального голосования, трансляцию выступления действующего американского лидера вел ТАСС.
«Сейчас наша цель — добиться честности на благо нашей нации. Это очень важный момент для нашего государства. Поэтому мы отправимся в Верховный суд США. Мы не хотим, чтобы они (демократы. — прим. ред.) стали внезапно находить какие-то бюллетени в четыре утра и потом добавлять их в свои списки», — заявил Трамп.
Американский лидер также сказал, что республиканцы одержали победу на выборах. «Мы готовились к тому, что мы выиграем эти выборы, и, честно говоря, мы выиграли эти выборы», — объявил он.
На пост президента США в нынешней гонке претендуют кандидат от республиканцев Дональд Трамп, который является главой американского государства с 2016 г., и бывший вице-президент США, представляющий партию демократов, Джо Байден. 3 ноября в 20:00 по местному времени (4 ноября 09:00 мск) голосование в стране завершилось. Последним закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах. Сейчас идет подсчет всех голосов. После завершения голосования оба кандидата заявили о своей победе в выборах.