Трамп заявил о своей победе на выборах президента

При этом Байден, выступая в штате Делавэр, сказал, что демократы «довольны тем, как у них идут дела», и отметил, что он, вероятно, побеждает. «Мы считаем, что мы на пути к победе на этих выборах, но нужно подождать», — заявил кандидат, добавив также, что пока нужно подсчитать каждый бюллетень и учесть каждый голос.