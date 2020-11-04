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Трамп заявил о своей победе на выборах президента

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Кандидаты в президенты США — действующий президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден — заявили, что лидируют по результатам голосования в целом по стране. 

«Мы набрали больше, но они пытаются украсть [победу на] выборах. Мы никогда не позволим им сделать это», — написал Трамп, который занимает пост президента США с 2016 г., на своей странице в Twitter.

Трамп также заявил о некой большой победе и анонсировал свое выступление. «Я сделаю заявление сегодня вечером. Большая победа!» — заявил он.

При этом Байден, выступая в штате Делавэр, сказал, что демократы «довольны тем, как у них идут дела», и отметил, что он, вероятно, побеждает. «Мы считаем, что мы на пути к победе на этих выборах, но нужно подождать», — заявил кандидат, добавив также, что пока нужно подсчитать каждый бюллетень и учесть каждый голос.

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Последним из всех в США закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах. В итоге всеобщие выборы американского президента завершились в 20:00 по местному времени. Сейчас в стране идет подсчет голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков, которых всего в США 538 от всех штатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных