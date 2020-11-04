Трамп заявил о своей победе на выборах президента
Кандидаты в президенты США — действующий президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден — заявили, что лидируют по результатам голосования в целом по стране.
«Мы набрали больше, но они пытаются украсть [победу на] выборах. Мы никогда не позволим им сделать это», — написал Трамп, который занимает пост президента США с 2016 г., на своей странице в Twitter.
Трамп также заявил о некой большой победе и анонсировал свое выступление. «Я сделаю заявление сегодня вечером. Большая победа!» — заявил он.
При этом Байден, выступая в штате Делавэр, сказал, что демократы «довольны тем, как у них идут дела», и отметил, что он, вероятно, побеждает. «Мы считаем, что мы на пути к победе на этих выборах, но нужно подождать», — заявил кандидат, добавив также, что пока нужно подсчитать каждый бюллетень и учесть каждый голос.
Последним из всех в США закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах. В итоге всеобщие выборы американского президента завершились в 20:00 по местному времени. Сейчас в стране идет подсчет голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков, которых всего в США 538 от всех штатов.