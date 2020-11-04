В США впервые трансгендер займет место в Сенате

Макбрайд удалось выиграть избирательную гонку в штате Делавэр у республиканца Стива Вашингтона. Как отмечает издание, она проходила стажировку в Белом доме при администрации Обамы. После этого она лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр законопроект о правах трансгендеров, который был подписан в 2013 г.