В США впервые трансгендер займет место в Сенате
Сара Макбрайд, 30-летняя представительница Демократической партии США стала первым в истории страны трансгендером, которую избрали в Сенат, пишет газета The New York Times.
Макбрайд удалось выиграть избирательную гонку в штате Делавэр у республиканца Стива Вашингтона. Как отмечает издание, она проходила стажировку в Белом доме при администрации Обамы. После этого она лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр законопроект о правах трансгендеров, который был подписан в 2013 г.
В 2016 г. она выступила на Национальном съезде Демократической партии, став первым трансгендером, публично выступившим на столь масштабном политическом мероприятии.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в 1972 г. был избран в Сенат также от штата Делавэр. Байден занял место в верхней палате парламента в возрасте 30 лет, став самым молодым сенатором в истории США. Он представлял этот штат 35 лет.
Как отмечает телеканал CNN, в этом году демократы и республиканцы борются за 35 мест в Сенате. Демократам необходимо выиграть три места, не уступив республиканцам при этом ни одного, чтобы получить большинство в верхней палате.
3 ноября в США начались выборы президента. На них будут избраны президент и вице-президент. Кроме того, будут избраны 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий. Кандидатом от республиканской партии является действующий президент страны Дональд Трамп.