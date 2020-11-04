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В США впервые трансгендер займет место в Сенате

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Сара Макбрайд, 30-летняя представительница Демократической партии США стала первым в истории страны трансгендером, которую избрали в Сенат, пишет газета The New York Times.

Макбрайд удалось выиграть избирательную гонку в штате Делавэр у республиканца Стива Вашингтона. Как отмечает издание, она проходила стажировку в Белом доме при администрации Обамы. После этого она лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр законопроект о правах трансгендеров, который был подписан в 2013 г.

В 2016 г. она выступила на Национальном съезде Демократической партии, став первым трансгендером, публично выступившим на столь масштабном политическом мероприятии.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в 1972 г. был избран в Сенат также от штата Делавэр. Байден занял место в верхней палате парламента в возрасте 30 лет, став самым молодым сенатором в истории США. Он представлял этот штат 35 лет.

Как отмечает телеканал CNN, в этом году демократы и республиканцы борются за 35 мест в Сенате. Демократам необходимо выиграть три места, не уступив республиканцам при этом ни одного, чтобы получить большинство в верхней палате.

3 ноября в США начались выборы президента. На них будут избраны президент и вице-президент. Кроме того, будут избраны 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий. Кандидатом от республиканской партии является действующий президент страны Дональд Трамп.

Ранее по теме: Fox News: демократы сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных