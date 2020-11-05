Азербайджан сообщил об обстрелах со стороны Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило, что ВС Армении нарушили режим прекращения огня на государственной границе.
«В течение дня 4 ноября и в ночь на 5 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта»,— сообщили в Минобороны Азербайджана. По данным ведомства, боевые операции продолжались в основном на Агдеринском и Ходжавендском направлениях фронта.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.
В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.
урегулирование конфликта в Карабахе вовлечены страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, Франция и США. При их участии Армения и Азербайджан неоднократно договаривались о прекращении огня, но каждый раз нарушали его.