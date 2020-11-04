Путин рассказал об усилиях России по прекращению конфликта в Карабахе

«Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен, и как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга, и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, используют друг против друга оружие для достижения тех целей, которые по нашему глубокому убеждению, можно было бы достичь в ходе мирного переговорного процесса», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».