Путин рассказал об усилиях России по прекращению конфликта в Карабахе
Россия делает все для завершения конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений.
«Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен, и как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга, и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, используют друг против друга оружие для достижения тех целей, которые по нашему глубокому убеждению, можно было бы достичь в ходе мирного переговорного процесса», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Москва находится в контакте с обеими сторонами конфликта, отметил российский лидер.
«Мы в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном. Надеюсь, что нам удастся добиться результата… на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе, причем добиться этого мирными средствами», — подчеркнул глава государства.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.
В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.