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В Карабахе заявили об уничтожении колонны азербайджанского спецназа

Ведомости

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило об уничтожении колонны спецназа Азербайджана. Сообщение об этом и фото с места событий опубликованы на сайте ведомства.

«В результате продолжающихся боевых действий на юго-восточной линии фронта, которые произошли в последние дни, силы и добровольцы армии обороны устроили для врага настоящий «ад» в наших лесах и долинах. Вражеские террористические группы, подразделения спецназа понесли и несут тяжелые людские и военные потери», — сказано в сообщении пресс-службы НКР.

При этом в Минобороны Азербайджана эту информацию опровергли. Заявление НКР там назвали «безосновательной фальсификацией врага». Ответ ведомства опубликован на его странице в Twitter.

Вчера, 2 ноября, НКР сообщила о гибели в ходе боевых действий замминистра обороны Артура Саркисяна. До этого президент республики Араик Арутюнян рассказал о ранении главы ведомства Джалала Арутюняна. Он был освобожден от должности, его место занял генерал-майор Микаел Арзуманян.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.

В урегулирование конфликта в Карабахе вовлечены страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, Франция и США. При их участии Армения и Азербайджан неоднократно договаривались о прекращении огня, но каждый раз нарушали его. Вчера президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с ситуацией в НКР. Ранее российский лидер говорил, что для решения вопроса странам необходимо найти баланс интересов, устраивающий каждую из сторон.

Ранее по теме: В ООН заявили о возможных военных преступлениях в ходе конфликта в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных