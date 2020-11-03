В Карабахе заявили об уничтожении колонны азербайджанского спецназа
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило об уничтожении колонны спецназа Азербайджана. Сообщение об этом и фото с места событий опубликованы на сайте ведомства.
«В результате продолжающихся боевых действий на юго-восточной линии фронта, которые произошли в последние дни, силы и добровольцы армии обороны устроили для врага настоящий «ад» в наших лесах и долинах. Вражеские террористические группы, подразделения спецназа понесли и несут тяжелые людские и военные потери», — сказано в сообщении пресс-службы НКР.
При этом в Минобороны Азербайджана эту информацию опровергли. Заявление НКР там назвали «безосновательной фальсификацией врага». Ответ ведомства опубликован на его странице в Twitter.
Вчера, 2 ноября, НКР сообщила о гибели в ходе боевых действий замминистра обороны Артура Саркисяна. До этого президент республики Араик Арутюнян рассказал о ранении главы ведомства Джалала Арутюняна. Он был освобожден от должности, его место занял генерал-майор Микаел Арзуманян.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.
В урегулирование конфликта в Карабахе вовлечены страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, Франция и США. При их участии Армения и Азербайджан неоднократно договаривались о прекращении огня, но каждый раз нарушали его. Вчера президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с ситуацией в НКР. Ранее российский лидер говорил, что для решения вопроса странам необходимо найти баланс интересов, устраивающий каждую из сторон.