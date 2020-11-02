В ООН заявили о возможных военных преступлениях в ходе конфликта в Карабахе
Обстрелы населенных пунктов в зоне нагорно-карабахского конфликта могут быть приравнены к военным преступлениям, следует из заявления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, опубликованного на сайте ее управления.
«Мишель Бачелет сегодня выразила тревогу в связи с продолжающимися неизбирательными нападениями в населенных пунктах в зоне нагорно-карабахского конфликта и вокруг нее в нарушение международного гуманитарного права и предупредила, что они могут быть приравнены к военным преступлениям», — говорится в сообщении.
Несмотря на неоднократные призывы избежать или свести к минимуму гибель гражданского населения и нанесение ущерба гражданской инфраструктуре, включая школы и больницы, дома были разрушены, улицы превращены в руины, а люди вынуждены бежать или искать убежища в подвалах, отметила Бачелет.
Такие нападения должны быть прекращены, а ответственные за их организацию и проведение лица привлечены к ответственности, подчеркнула верховный комиссар.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга.
При этом Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.