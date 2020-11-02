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В ООН заявили о возможных военных преступлениях в ходе конфликта в Карабахе

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Обстрелы населенных пунктов в зоне нагорно-карабахского конфликта могут быть приравнены к военным преступлениям, следует из заявления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, опубликованного на сайте ее управления. 

«Мишель Бачелет сегодня выразила тревогу в связи с продолжающимися неизбирательными нападениями в населенных пунктах в зоне нагорно-карабахского конфликта и вокруг нее в нарушение международного гуманитарного права и предупредила, что они могут быть приравнены к военным преступлениям», — говорится в сообщении.

Несмотря на неоднократные призывы избежать или свести к минимуму гибель гражданского населения и нанесение ущерба гражданской инфраструктуре, включая школы и больницы, дома были разрушены, улицы превращены в руины, а люди вынуждены бежать или искать убежища в подвалах, отметила Бачелет.

Такие нападения должны быть прекращены, а ответственные за их организацию и проведение лица привлечены к ответственности, подчеркнула верховный комиссар.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. 

При этом Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных