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НКР сообщила о гибели замминистра обороны

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Во время боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике погиб заместитель министра обороны НКР Артур Саркисян, его имя фигурирует в списке погибших, опубликованном на сайте местного Минобороны. Источник в армии обороны республики подтвердил агентству Sputnik Армения, что речь идет именно о замминистра обороны и замкомандующего армией обороны — полковнике Саркисяне.

В списке погибших также значится полковник Сергей Шакарян. 4 октября президент НКР Араик Арутюнян объявил о присвоении ему звания «Герой Арцаха». Кроме того, среди убитых фигурируют еще девять человек от 1977 до 2002 г. рождения.

Министром обороны НКР с 27 октября является генерал-майор Микаел Арзуманян. Он был назначен на этот пост после ранения своего предшественника Джалала Арутюняна. О «ликвидации» последнего сообщал азербайджанский портал Haqqin.az, опубликовавший видео предполагаемого удара по автомобилю, где якобы был министр, из беспилотного летательного аппарата, и последующего взрыва. Однако в НКР факт смерти Арутюняна не подтвердили и заявили, что он скоро вернется на службу.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных