НКР сообщила о гибели замминистра обороны
Во время боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике погиб заместитель министра обороны НКР Артур Саркисян, его имя фигурирует в списке погибших, опубликованном на сайте местного Минобороны. Источник в армии обороны республики подтвердил агентству Sputnik Армения, что речь идет именно о замминистра обороны и замкомандующего армией обороны — полковнике Саркисяне.
В списке погибших также значится полковник Сергей Шакарян. 4 октября президент НКР Араик Арутюнян объявил о присвоении ему звания «Герой Арцаха». Кроме того, среди убитых фигурируют еще девять человек от 1977 до 2002 г. рождения.
Министром обороны НКР с 27 октября является генерал-майор Микаел Арзуманян. Он был назначен на этот пост после ранения своего предшественника Джалала Арутюняна. О «ликвидации» последнего сообщал азербайджанский портал Haqqin.az, опубликовавший видео предполагаемого удара по автомобилю, где якобы был министр, из беспилотного летательного аппарата, и последующего взрыва. Однако в НКР факт смерти Арутюняна не подтвердили и заявили, что он скоро вернется на службу.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.