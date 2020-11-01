Армения запросила военной помощи у России по двустороннему договору

Пашиняну нужно прочнее привязать Россию к Армении и даже, если получится, втянуть ее в военный конфликт с Азербайджаном, который продолжает наступление, объясняет гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, Москва будет сопротивляться до последнего. Если Россия будет втянута в этот конфликт, то получится схема «два плюс два»: Армения, за которой стоит Россия, и Азербайджан, за которым стоит Турция; парадоксальным образом к этой схеме Путина подталкивает не только Турция, но и Армения, отмечает эксперт: «Для нас эта позиция не очень комфортна. Мы хотим быть над схваткой. Иначе, во-первых, мы теряем Азербайджан, во-вторых, получаем не совсем надежную Армению Пашиняна».