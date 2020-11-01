Армения запросила военной помощи у России по двустороннему договору

Армения запросила военной помощи у России по двустороннему договоруКарабах под этот договор не подходит, считают в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил 31 октября Россию о срочных консультациях в связи с приближением боевых действий к границам Армении. В его обращении к президенту России Владимиру Путину говорится «об обстоятельствах переброски [для ведения войны на стороне Азербайджана] иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока», а также указано на «уже имевшие место факты посягательства на территорию» Армении. Консультации требуются для определения «рода и размера помощи», которую Россия может оказать Армении для обеспечения ее безопасности, указано в письме. Свою просьбу Пашинян обосновал двухсторонним договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 г.
Президент Путин на обращение Пашиняна публично пока не отреагировал, его пресс-секретарь Дмитрий Песков не ответил «Ведомостям», планируется ли такая реакция. МИД России в своем заявлении подтвердил приверженность союзническим обязательствам, вытекающим из договора 1997 г., однако «вся необходимая помощь» Еревану обещана лишь в случае, «если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении». Статья 2 договора предусматривает «безотлагательные консультации» сторон, когда, по мнению одной из них, возникнет угроза вооруженного нападения на нее. В ходе консультаций определяются не только виды помощи, но и необходимость ее оказания.
Новая война в Нагорном Карабахе началась 27 сентября 2020 г. Попытки России, Франции и США остановить военные действия до сих пор не удались. 1 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска «пойдут до конца», если Армения не выведет свои войска из Нагорного Карабаха. Обращение Пашиняна к Путину Алиев счел безосновательным: проводить военные операции на территории Армении Азербайджан не планирует. О поддержке Азербайджана в конфликте не раз заявляла Турция, армянская сторона обвиняет ее в негласном участии в боевых действиях и переброске боевиков из Сирии.
Пашиняну нужно прочнее привязать Россию к Армении и даже, если получится, втянуть ее в военный конфликт с Азербайджаном, который продолжает наступление, объясняет гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, Москва будет сопротивляться до последнего. Если Россия будет втянута в этот конфликт, то получится схема «два плюс два»: Армения, за которой стоит Россия, и Азербайджан, за которым стоит Турция; парадоксальным образом к этой схеме Путина подталкивает не только Турция, но и Армения, отмечает эксперт: «Для нас эта позиция не очень комфортна. Мы хотим быть над схваткой. Иначе, во-первых, мы теряем Азербайджан, во-вторых, получаем не совсем надежную Армению Пашиняна».
Главным вопросом армяно-российских консультаций, по мнению Кортунова, будет вопрос интерпретации того, какие именно действия считать угрозой безопасности Армении. Азербайджан, понимая обязательства России перед Арменией, будет вести себя максимально осторожно, считает эксперт. Российское вмешательство Кортунов считает возможным только в случае экстраординарных событий: прямого вмешательства Турции или начала наступления на Ереван: «Это кажется очень маловероятным. Но на войне все бывает».