Россия окажет помощь Еревану в случае переноса боевых действий на территорию Армении
Москва окажет всю необходимую помощь Еревану в том случае, если боевые действия будут перенесены на территорию Армении. Так МИД России прокомментировал обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину с просьбой о начале консультаций по оказанию помощи республике.
МИД подтвердил приверженность России союзническим обязательствам в отношении Армении на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией от 29 августа 1997 г.
«В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении», — говорится в сообщении российского МИДа.
В ведомстве также вновь призвали Ереван и Баку прекратить огонь и начать возвращение к переговорам по мирному урегулирования конфликта в Карабахе.
Накануне Пашинян назвал «оптимальным решением» конфликта в Нагорном Карабахе ввод российских миротворцев. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, миротворцы могут быть введены в зону конфликта Нагорного Карабаха только с согласия обеих сторон.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако не признается им юридически.
Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября, оно должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 по местному времени. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.