Алиев пообещал армянам в Нагорном Карабахе достойную жизнь

«Обещаю всем армянам, которые живут в Нагорном Карабахе, что они смогут продолжать жить там в мире и достоинстве. Их экономические условия улучшатся, и жить они статут лучше», — сказал Алиев. Он также опроверг сообщения о том, что армяне якобы подвергнутся геноциду в Нагорном Карабахе. «Разговоры о новом геноциде — низкопробная пропаганда. Тысячи армян счастливо проживают в Азербайджане, но никто из азербайджанцев не живет ни в Армении, ни в Нагорном Карабахе», — добавил Алиев.