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Алиев пообещал армянам в Нагорном Карабахе достойную жизнь

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в итальянской газете La Repubblica заявил, что всем армянам в Нагорном Карабахе будут гарантированы их права на мир и достойную жизнь.

«Обещаю всем армянам, которые живут в Нагорном Карабахе, что они смогут продолжать жить там в мире и достоинстве. Их экономические условия улучшатся, и жить они статут лучше», — сказал Алиев. Он также опроверг сообщения о том, что армяне якобы подвергнутся геноциду в Нагорном Карабахе. «Разговоры о новом геноциде — низкопробная пропаганда. Тысячи армян счастливо проживают в Азербайджане, но никто из азербайджанцев не живет ни в Армении, ни в Нагорном Карабахе», — добавил Алиев.

В этом же интервью итальянской газете президент Азербайджана заявил, что готов остановить войну в Нагорном Карабахе с условием, что Армения освободит «оккупированные территории» в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Ранее по теме: Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных