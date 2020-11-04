Алиев пообещал армянам в Нагорном Карабахе достойную жизнь
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в итальянской газете La Repubblica заявил, что всем армянам в Нагорном Карабахе будут гарантированы их права на мир и достойную жизнь.
«Обещаю всем армянам, которые живут в Нагорном Карабахе, что они смогут продолжать жить там в мире и достоинстве. Их экономические условия улучшатся, и жить они статут лучше», — сказал Алиев. Он также опроверг сообщения о том, что армяне якобы подвергнутся геноциду в Нагорном Карабахе. «Разговоры о новом геноциде — низкопробная пропаганда. Тысячи армян счастливо проживают в Азербайджане, но никто из азербайджанцев не живет ни в Армении, ни в Нагорном Карабахе», — добавил Алиев.
В этом же интервью итальянской газете президент Азербайджана заявил, что готов остановить войну в Нагорном Карабахе с условием, что Армения освободит «оккупированные территории» в соответствии с резолюциями СБ ООН.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.