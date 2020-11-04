Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.