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Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что готов остановить войну в Нагорном Карабахе с условием, что Армения освободит «оккупированные территории» в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.

«Если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств», — цитирует «РИА Новости» Алиева. Он подчеркнул, что Ереван должен освободить все «оккупированные» им территории в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов.

«В базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два», — отметил Алиев, добавив, что Азербайджан в одностороннем порядке уже освободили четыре района. «Поэтому он (Пашинян – Прим. ред.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление», — заключил Алиев.

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Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных