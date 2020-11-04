Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что готов остановить войну в Нагорном Карабахе с условием, что Армения освободит «оккупированные территории» в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.
«Если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств», — цитирует «РИА Новости» Алиева. Он подчеркнул, что Ереван должен освободить все «оккупированные» им территории в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов.
«В базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два», — отметил Алиев, добавив, что Азербайджан в одностороннем порядке уже освободили четыре района. «Поэтому он (Пашинян – Прим. ред.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление», — заключил Алиев.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.