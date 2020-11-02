Путин провел телефонные переговоры с Пашиняном и Алиевым
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.
«1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», — указано в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, основной темой переговоров стал вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
29 октября в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» Путин заявил, что Армения и Азербайджан должны найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.
Активные боевые действия между азербайджанскими и армянскими силами в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. Поддерживаемый Турцией Азербайджан утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.