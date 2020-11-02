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Путин провел телефонные переговоры с Пашиняном и Алиевым

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

«1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», — указано в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, основной темой переговоров стал вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

29 октября в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» Путин заявил, что Армения и Азербайджан должны найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.

Активные боевые действия между азербайджанскими и армянскими силами в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. Поддерживаемый Турцией Азербайджан утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных