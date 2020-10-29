Путин назвал способ решения конфликта в Нагорном Карабахе
Армения и Азербайджан должны найти баланс интересов, который устраивал бы обе страны, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин.
«В чем, или где это долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны — как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и интересы были бы учтены армянского народа и государства Армения», — сказал Путин. Он добавил, что на первых этапах конфликтующим государствам необходимо прекратить бои на территории Карабаха и начать переговоры.
Путин добавил, что при поиске этого баланса стороны должны учитывать необходимость обеспечения безопасности людей. Кроме того, им стоит развивать все инфраструктурные возможности региона, а также позволить другим странам принимать участие в развитии территорий Карабаха, в том числе — инвестировать туда средства.
Путин также подчеркнул, что причиной карабахского конфликта стало бездействие советских властей, которые не приняли действенных мер для обеспечения безопасности людей в условиях эскалации этнического конфликта между азербайджанцами и армянами.
Нагорный Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его самостоятельной республикой. На протяжении многих лет между Арменией и Азербайджаном продолжался конфликт на почве определения статуса данной территории. В 1994 г. страны подписали соглашение о режиме прекращения огня. В начале 2000-х конфликт на короткие сроки обострялся, однако полномасштабные военные действия впервые за 26 лет начались в Карабахе 27 сентября этого года. Сейчас Баку требует от Еревана освободить принадлежащие Азербайджану территории. Армения настаивает, что Карабах исторически был населен армянами, и выражает готовность признать независимость НКР.