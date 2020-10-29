Путин назвал способ решения конфликта в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его самостоятельной республикой. На протяжении многих лет между Арменией и Азербайджаном продолжался конфликт на почве определения статуса данной территории. В 1994 г. страны подписали соглашение о режиме прекращения огня. В начале 2000-х конфликт на короткие сроки обострялся, однако полномасштабные военные действия впервые за 26 лет начались в Карабахе 27 сентября этого года. Сейчас Баку требует от Еревана освободить принадлежащие Азербайджану территории. Армения настаивает, что Карабах исторически был населен армянами, и выражает готовность признать независимость НКР.