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Путин назвал способ решения конфликта в Нагорном Карабахе

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Армения и Азербайджан должны найти баланс интересов, который устраивал бы обе страны, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин.

«В чем, или где это долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны — как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и интересы были бы учтены армянского народа и государства Армения», — сказал Путин. Он добавил, что на первых этапах конфликтующим государствам необходимо прекратить бои на территории Карабаха и начать переговоры.

Путин добавил, что при поиске этого баланса стороны должны учитывать необходимость обеспечения безопасности людей. Кроме того, им стоит развивать все инфраструктурные возможности региона, а также позволить другим странам принимать участие в развитии территорий Карабаха, в том числе — инвестировать туда средства.

Путин также подчеркнул, что причиной карабахского конфликта стало бездействие советских властей, которые не приняли действенных мер для обеспечения безопасности людей в условиях эскалации этнического конфликта между азербайджанцами и армянами.

Нагорный Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его самостоятельной республикой. На протяжении многих лет между Арменией и Азербайджаном продолжался конфликт на почве определения статуса данной территории. В 1994 г. страны подписали соглашение о режиме прекращения огня. В начале 2000-х конфликт на короткие сроки обострялся, однако полномасштабные военные действия впервые за 26 лет начались в Карабахе 27 сентября этого года. Сейчас Баку требует от Еревана освободить принадлежащие Азербайджану территории. Армения настаивает, что Карабах исторически был населен армянами, и выражает готовность признать независимость НКР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных