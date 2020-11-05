Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с выборами в США
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 4 ноября телефонного разговора обменялись мнениями по поводу выборов президента в США, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Что касается вчерашнего разговора, то да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке», — сказал Песков.
В ходе состоявшегося 4 ноября разговора лидеры двух стран также обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также, в числе прочего, текущую ситуацию в республике и проблематику урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сообщала пресс-служба Кремля.
По данным Telegram-канала «Пул первого», стороны в беседе затронули тему переговоров по поставкам углеводородов в Белоруссию в будущем году и возможность приобретения месторождения нефти на территории России.