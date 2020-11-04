Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.
«С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений. Дана высокая оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В этом контексте отмечено большое значение договорённости о поставках в Белоруссию российской вакцины», — говорится в сообщении.
Помимо этого, стороны рассмотрели ряд вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере и условились о продолжении контактов на различных уровнях.
«Александр Лукашенко информировал Владимира Путина о текущей ситуации в республике. Обсуждена также проблематика урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — добавили в Кремле.
По данным Telegram-канала «Пул Первого», лидеры двух стран, среди прочего, обсудили перевалку белорусских товаров из порта Усть-Луга, вопросы военно-технического сотрудничества, завершение работ по включению первого энергоблока БелАЭС в энергосистему республики и ситуацию в США, Польше, Литве и Украине.
«Лукашенко и Путин говорили около часа. За это время обсудили… начало переговоров по поставкам углеводородов — нефти и газа — в Беларусь в будущем году (в этой части договорились действовать оперативно); возможность приобретения месторождения нефти на территории России (идею Лукашенко Путин поддержал)», — сообщает канал.