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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений. Дана высокая оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В этом контексте отмечено большое значение договорённости о поставках в Белоруссию российской вакцины», — говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны рассмотрели ряд вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

«Александр Лукашенко информировал Владимира Путина о текущей ситуации в республике. Обсуждена также проблематика урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — добавили в Кремле.

По данным Telegram-канала «Пул Первого», лидеры двух стран, среди прочего, обсудили перевалку белорусских товаров из порта Усть-Луга, вопросы военно-технического сотрудничества, завершение работ по включению первого энергоблока БелАЭС в энергосистему республики и ситуацию в США, Польше, Литве и Украине.

«Лукашенко и Путин говорили около часа. За это время обсудили… начало переговоров по поставкам углеводородов — нефти и газа — в Беларусь в будущем году (в этой части договорились действовать оперативно); возможность приобретения месторождения нефти на территории России (идею Лукашенко Путин поддержал)», — сообщает канал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных