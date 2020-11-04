Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

«Лукашенко и Путин говорили около часа. За это время обсудили… начало переговоров по поставкам углеводородов — нефти и газа — в Беларусь в будущем году (в этой части договорились действовать оперативно); возможность приобретения месторождения нефти на территории России (идею Лукашенко Путин поддержал)», — сообщает канал.