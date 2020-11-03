Лавров объяснил объявление Тихановской в розыск в России

7 октября Тихановская была внесена в базу разыскиваемых в России лиц. В пресс-службе МВД России объяснили, что Тихановская была добавлена в базу на основании соглашений между министерствами внутренних дел двух стран, и отметили, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел против нее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объявление в Тихановской в розыск в России вызвано обязательствами перед белорусскими коллегами.