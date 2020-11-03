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Лавров объяснил объявление Тихановской в розыск в России

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Объявление в розыск в России бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской является исключительно правовым вопросом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».

«Объявление же в розыск Светланы Тихановской — это чисто правовой вопрос. Речь идет о выполнении Россией своих обязательств по договору государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 г.», — сказал Лавров. 

Он отметил, что на основании запроса белорусской стороны Тихановская была добавлена в межгосударственный информационный банк, в рамках которого главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение централизованного информационного массива межгосударственного розыска лиц.

7 октября Тихановская была внесена в базу разыскиваемых в России лиц. В пресс-службе МВД России объяснили, что Тихановская была добавлена в базу на основании соглашений между министерствами внутренних дел двух стран, и отметили, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел против нее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объявление в Тихановской в розыск в России вызвано обязательствами перед белорусскими коллегами.  

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которую власти Белоруссии объявили в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали объявление Тихановской в розыск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных