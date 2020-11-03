Лавров объяснил объявление Тихановской в розыск в России
Объявление в розыск в России бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской является исключительно правовым вопросом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».
«Объявление же в розыск Светланы Тихановской — это чисто правовой вопрос. Речь идет о выполнении Россией своих обязательств по договору государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 г.», — сказал Лавров.
Он отметил, что на основании запроса белорусской стороны Тихановская была добавлена в межгосударственный информационный банк, в рамках которого главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение централизованного информационного массива межгосударственного розыска лиц.
7 октября Тихановская была внесена в базу разыскиваемых в России лиц. В пресс-службе МВД России объяснили, что Тихановская была добавлена в базу на основании соглашений между министерствами внутренних дел двух стран, и отметили, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел против нее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объявление в Тихановской в розыск в России вызвано обязательствами перед белорусскими коллегами.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которую власти Белоруссии объявили в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя.