В Кремле прокомментировали объявление Тихановской в розыск
Объявление в розыск экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в России вызвано обязательствами перед белорусскими коллегами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь абсолютно чёткий юридический алгоритм. У нас нет вопросов к Тихановской, мы её в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы в свою очередь имеем с ними единую систему и единые обязательства», — сказал Песков журналистам. На вопрос, не считают ли в Кремле преследование Тихановской политическим, представитель Кремля ответил: «Преследование ведут правоохранители Белоруссии, поэтому нужно, наверное, у них спрашивать».
При этом на вопрос, попадает ли ситуация с экс-кандидатом в президенты Белоруссии под случаи, когда какое-то государство может посчитать политически мотивированным преследование человека, Песков ответил отрицательно. «Нет, не попадает», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
7 октября Тихановская была внесена в базу разыскиваемых в России лиц. Там говорилось, что розыск ведется на основании статьи Уголовного кодекса РФ. Точная статья не указывалась. Позже в пресс-службе МВД России объяснили, что Тихановская была добавлена в базу разыскиваемых в России лиц на основании соглашений между министерствами внутренних дел двух стран. В МВД отметили, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел против нее.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. И белорусская оппозиция, и Евросоюз убеждены, что выборы были «сфальсифицированы».