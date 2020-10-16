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В Кремле прокомментировали объявление Тихановской в розыск

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Объявление в розыск экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в России вызвано обязательствами перед белорусскими коллегами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь абсолютно чёткий юридический алгоритм. У нас нет вопросов к Тихановской, мы её в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы в свою очередь имеем с ними единую систему и единые обязательства», — сказал Песков журналистам. На вопрос, не считают ли в Кремле преследование Тихановской политическим, представитель Кремля ответил: «Преследование ведут правоохранители Белоруссии, поэтому нужно, наверное, у них спрашивать». 

При этом на вопрос, попадает ли ситуация с экс-кандидатом в президенты Белоруссии под случаи, когда какое-то государство может посчитать политически мотивированным преследование человека, Песков ответил отрицательно. «Нет, не попадает», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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7 октября Тихановская была внесена в базу разыскиваемых в России лиц. Там говорилось, что розыск ведется на основании статьи Уголовного кодекса РФ. Точная статья не указывалась. Позже в пресс-службе МВД России объяснили, что Тихановская была добавлена в базу разыскиваемых в России лиц на основании соглашений между министерствами внутренних дел двух стран. В МВД отметили, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел против нее.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. И белорусская оппозиция, и Евросоюз убеждены, что выборы были «сфальсифицированы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных