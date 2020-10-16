В Кремле прокомментировали объявление Тихановской в розыск

«Здесь абсолютно чёткий юридический алгоритм. У нас нет вопросов к Тихановской, мы её в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы в свою очередь имеем с ними единую систему и единые обязательства», — сказал Песков журналистам. На вопрос, не считают ли в Кремле преследование Тихановской политическим, представитель Кремля ответил: «Преследование ведут правоохранители Белоруссии, поэтому нужно, наверное, у них спрашивать».