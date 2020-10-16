Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск
Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на МВД России.
«В розыскных учетах Межгосударственного информационного банка имеются сведения в отношении Тихановской С.Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361», – говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что речь идет о призывах к свержению или изменению конституционного строя Белоруссии или к совершению преступлений против государства.
7 октября Тихановская была внесена в базу разыскиваемых в России лиц. Там говорилось, что розыск ведется на основании статьи Уголовного кодекса РФ. Точная статья не указывалась. Позже в пресс-службе МВД России объяснили, что Тихановская была добавлена в базу разыскиваемых в России лиц на основании соглашений между министерствами внутренних дел двух стран. В МВД отметили, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел против нее.
20 августа генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк сообщил о возбуждении в стране уголовного дела против Координационного совета (КС) оппозиции, созданного Тихановской. По словам Конюка, деятельность КС направлена на захват власти в государстве, а также на причинение вреда национальной безопасности республики. О создании КС Тихановская объявила 14 августа. Его основная цель – обеспечение трансфера власти в Белоруссии.