Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск

7 октября Тихановская была внесена в базу разыскиваемых в России лиц. Там говорилось, что розыск ведется на основании статьи Уголовного кодекса РФ. Точная статья не указывалась. Позже в пресс-службе МВД России объяснили, что Тихановская была добавлена в базу разыскиваемых в России лиц на основании соглашений между министерствами внутренних дел двух стран. В МВД отметили, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел против нее.