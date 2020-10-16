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Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск

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Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на МВД России.

«В розыскных учетах Межгосударственного информационного банка имеются сведения в отношении Тихановской С.Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361», – говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что речь идет о призывах к свержению или изменению конституционного строя Белоруссии или к совершению преступлений против государства.

7 октября Тихановская была внесена в базу разыскиваемых в России лиц. Там говорилось, что розыск ведется на основании статьи Уголовного кодекса РФ. Точная статья не указывалась. Позже в пресс-службе МВД России объяснили, что Тихановская была добавлена в базу разыскиваемых в России лиц на основании соглашений между министерствами внутренних дел двух стран. В МВД отметили, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел против нее.

20 августа генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк сообщил о возбуждении в стране уголовного дела против Координационного совета (КС) оппозиции, созданного Тихановской. По словам Конюка, деятельность КС направлена на захват власти в государстве, а также на причинение вреда национальной безопасности республики. О создании КС Тихановская объявила 14 августа. Его основная цель – обеспечение трансфера власти в Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных